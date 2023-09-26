台中市民以自己的城市為榮 盧秀燕：民調可以反應出來

台中市教會發展策略聯盟協會今中午舉辦「台中市城市祈禱餐會」市長盧秀燕率市府多位局處首長出席。理事長杜明達主任牧師等人替盧秀燕等城市公職人員祈福，希望他們在神的指引下，有更多的能力為民眾服務，造福所有上帝的子民。

杜明達說，今年祈禱餐會以「陽光、智慧、幸福大台中」為主題，呼應市長盧秀燕在交通、經濟、食品安全及空氣品質等諸多面向的重視，且相關資訊公開透明化讓市民了解，另還有推出購物節、鍋烤節等活動體現有感的庶民經濟，都讓市民有感。

盧秀燕說，她首屆競選市長時，不知道會不會當選，多位牧者都告訴她「神自有安排」結果上帝撿選了她，成為六都唯一的女市長，因此有機會來走這條路，擔負這個職務。

她說，當時市府對教育、弱勢的照顧嚴重不足，市民對城市很不滿意，在各大民調都敬陪末座，不是倒數第一，就是倒數第二。因此，她面臨了很大的考驗，但是冥冥之中有力量告訴她，只要把所有的市民當成自己的家人一樣就可以了，且對城市的發展就像愛護、建構自己的家庭。雖然5年來勞心勞力，但精神是有依靠、不疲憊的，因為看到城市在進步、人民更加幸福。

她說，這是怎麼知道的，因為從民調可以反應出來，許多媒體長期監督政府，每年都做，台中市的民調也從敬陪末座慢慢拉上來，到去年、今年開花結果，城市在進步，市民也滿意，而且感到幸福，會以自己的城市為榮，而不是多所批評。

盧秀燕說，市府的工作不僅是一個工作，而是與神的行公義之心結合在一起，做起來就更有愛心、更有效率、更心甘情願。她感謝教會策盟及慈惠事工長期對市府各項政策的支持、鼓勵及參與，是政府最大的輔助力量之一，期盼持續與市府攜手，以愛的力量打造台中成為「讓愛降臨」的幸福宜居城市。