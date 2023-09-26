中市通過公債發行條例草案 盼降低利率波動風險

台中市政府為降低債務利率波動風險，今天市政會議中通過「台中市公債及台中市市庫券發行自治條例」草案，將藉此引導民間多餘資金投入地方公共建設，並建置多元融資管道。

台中市長盧秀燕在市政會議中表示，中央政府鼓勵地方政府發行公債，可以降低利息及相關支出，市府發行公債並不是因為財政不好，而是可以用更低的利率及支出舉債，未來資本調度成本就會更低。

台中市財政局長游麗玲表示，6都中目前有發行公債的是台北市及高雄市，台中市因為沒有法源，至今都沒有發行公債或市庫券，到目前為止，台中市的債務約1000億元，並不是因為台中市要舉債才要制訂自治條例，只是有法源依據，未來可視適當時機發行公債，以更低利率籌措資金。

游麗玲指出，由於利率調漲，以台中市借款利率為例，110年底時的利率約0.43%，到今年8、9月利率已上升到約1.63%，光利息支出就要約16億元，如果可以發行公債，就可以較低的利率舉債。

游麗玲說明，制訂這項自治條例草案，是為支應台中市重大建設、債務償還及調節台中市庫收支，並有效降低利率波動風險，引導民間多餘資金投入地方公共建設，建置多元融資管道，今天市政會議通過後，將送台中市議會審議。