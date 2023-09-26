6輛救護車齊出驚動民眾 停車關心原來災害防救演練

全國首次懸浮微粒物質災害防救演習實兵演練，今天跨單位、跨濁水溪同步舉行，模擬濁水溪揚塵嚴重導致行車視線不清發生車禍，警、消、醫緊急出動救災和安置災民，彰化縣在竹塘鄉的演練逼真，讓很多鄉民路邊臨停打聽「發生什麼事？」得知是防災演習都鬆了一口氣。

災害防救演習從環境部發出空氣品質惡化及河川揚塵拉開序幕，總共動員300人參與，彰化縣在竹塘鄉慈航宮廣場進行演練，模擬行駛中的遊覽車緊急停車，乘客下車進入慈航宮活動中心避難，另有駕駛人因視線不清發生翻車，受困車內，消防救難人員鋸開車頂救出駕駛人，雖然這一部分事先擺放好車輛、人偶等道具，但警、消、醫救災比照真實狀況操作，急救、注射點滴到送傷患上救護車為止，一氣呵成。許多路過鄉民見狀以為發生意外事故，都停車打聽。