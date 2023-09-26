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影／不顧義交吹哨…台中新光商圈前公車險撞行人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
全航客運公車在21日行經台中市新光三越商圈時，不顧義交吹哨、手勢，差點撞上斑馬線的行人。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
全航客運公車在21日行經台中市新光三越商圈時，不顧義交吹哨、手勢，差點撞上斑馬線的行人。圖／摘自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

台中市在去年底發生豐原客運，在行人穿越道撞上異國婚夫妻一家三口交通事故，釀兩人死亡，殷鑑不遠，台中市新光三越商圈在21日又有用路人直擊，全航客運的公車，在行經行人穿越道時，不顧義交吹哨、手勢，不讓行人執意要通行的狀況，警方表示，已接獲檢舉，最高可罰6000元。

第六警分局市政所長曾一峯說，近日有接獲民眾檢舉，在西屯區台灣大道、惠來路有公車，不禮讓行人穿越道上行人的違規情事，將針對檢舉內容予以審查，若符合相關違規開罰要件，將依違反道交條例告發，可罰1200元至6000元罰鍰。

有網友將影片提供給YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，描述「台中公車又調皮了，差點撞上斑馬線上的行人」，直擊一輛全航客運的公車，在行經台中市新光三越商圈的行人穿越道時，不顧行人仍在斑馬線上，旁邊還有義交吹哨、比手勢，仍執意前行，差點撞上行人。

該名網友表示，路口都有義交指揮也比手勢，要轉也要再次做足確認才轉，台中公車撞死人的新聞還未滿一年，若義交沒吹哨子其他機車沒按喇叭，可能就會撞上去，讓台中公車又上新聞版面了，「真是狠狠打臉之前台中各公車業者聯合的宣誓」。

台中豐原客運陳姓司機去年12月27日，開公車時貿然左轉，輾斃正在走斑馬線的李姓女子、還有嬰兒車中一歲男嬰，僅伊拉克籍季姓丈夫倖存，引發「行人地獄」的討論，台中地院一審認定，陳男經行人穿越道未依規定禮讓行人，依過失致死罪，判刑1年4月。

公車 台中市 行人地獄

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