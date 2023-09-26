彰化孔廟榕樹染病腐朽 緊鄰古蹟建物小心移除

國定古蹟「彰化孔子廟」前門第2道門戟門左邊的榕樹，近年遭腐朽菌病蟲害感染，彰化縣文化局找專家防治，但樹身仍中空腐朽難以恢復。文化局表示，這棵樹並非列管老樹，距古蹟建物近，專家學者建議移除，以免無預警倒伏，傷及民眾與古蹟；這棵樹已移除，將消毒土壤，暫無移植計畫。

7月底颱風過境，國定古蹟台南五妃廟內的3棵老樹被吹倒，其中1棵砸中古蹟本體，屋脊磚塊破損，幸未傷及結構，各界關注文資周邊的植株健康。八卦山大佛協進會去年發現，大佛建物前方的美人樹樹皮裂開，邀專家診治後，診斷感染靈芝根基腐病，該樹也已移除。

彰化孔廟前門的榕樹染病蟲害，文化局7月底邀中興大學專家、彰化縣文資審議委員會勘。文化局指出，當時已發現榕樹主幹受到腐朽菌嚴重感染，樹幹大面積中空腐朽，側枝條、樹冠上方有大量腐朽枝，基地土壤硬化嚴重，導致榕樹浮根、腐朽菌感染，根系腐朽失去抓地力，隨時有倒伏的可能。

這棵樹不屬列管珍貴老樹，但位於孔廟旁，參觀民眾多，文化局9月5日邀專家針對移除榕樹現勘，現場評估榕樹無法施用藥劑救治，為避免未來無預警倒塌損害古蹟、傷及民眾，有害菌類擴散影響周邊環境，最後決議移除。

文化局表示，這棵榕樹23日已移除，因為樹冠碩大，為避免傷及孔廟建築本體，先在建物周遭架設鋼架隔板，再專業人員先切割樹枝，最後再移除樹幹；目前暫無種植新樹種規畫，土壤將消毒半年，讓待病株徹底銷毀。