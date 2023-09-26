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台中后里新路命名勇緯路？ 楊勇緯低調希望不要

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中報導
柔道好手楊勇緯后里老家所在巷道狹窄，有消防風險，市府打通擴寬道路，上周完工通車。圖／里長郭明洲提供
柔道好手楊勇緯后里老家所在巷道狹窄，有消防風險，市府打通擴寬道路，上周完工通車。圖／里長郭明洲提供

我國柔道好手楊勇緯奪下亞運金牌，台中市長盧秀燕昨宣布，加碼發放100萬獎金。楊勇緯老家位於后里三豐路726巷，屬於無尾巷，房舍緊鄰道路狹窄，市府規畫打通道路，近日已完工通車，地方期待命名為「勇緯路」，彰顯台灣之光，不過市府表示，楊勇緯很低調，將交給公所綜合地方意見後決定。

台中市運動局表示，楊勇緯奪下奧運銀牌後，依據台中市體育獎金發給要點規定，專案核發獎金200萬元，近日奪下亞運金牌，也專案發放100萬；運動局將修改要點規定，提高奧運、亞運奪牌選手，讓獎金常態化。

楊勇緯杭州亞運奪金後，盧秀燕臉書第一時間發出與楊勇緯擁抱的照片，恭喜他為國爭光，讓不少「楊太太」羨慕又嫉妒。楊勇緯奪得奧運銀牌後，盧秀燕曾到楊家，當地陳情所在地是無尾巷，寬度僅4米，曾發生火警消防車無法進入，盼打通道路，但10多年無法動工。

立委楊瓊瓔服務處指出，附近居民不希望動到房舍，市府規畫從另側的舊五分車鐵道闢路，可直通馬場路，但短短416公尺道路，土地分屬中科管理局、國有財產署、國防部，多次協調才成功取得土地。

台中市建設局指出，這條道路去年4月動工，原訂今年1月底完工，但除了建擋土牆、中間還有橋梁工程，得克服不少困難，上周已完工通車，道路擴寬為8公尺，總經費3700萬元。

市府表示，當地議員建議，楊勇緯是后里之光，建議打通巷道的新闢道路命名為「勇緯路」，不過楊勇緯很低調，希望不要以他命名；目前道路已通車，至今還沒命名，市府將由公所綜合地方意見取路名。

奧運 盧秀燕 楊瓊瓔 楊勇緯

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