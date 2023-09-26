助創業就學 南投明年設青年發展所

南投縣人口外移嚴重，縣府未設立青年事務專責單位，為加強青年事務發展，縣府明年將成立「青年發展所」，協助青年創業、就學與社會參與；縣府另新設「交通管理所」，推動改善交通狀況，2新單位明年元旦上路。

南投縣長推動「宜居城市」，不過年輕人就業、薪資等都面臨困境。根據統計，南投縣18歲至44歲青年人口17萬人，占全縣人口數35%，但過去青年事務多著眼於勞動就業，由社會及勞動處勞工及青年科辦理相關業務，無青年事務專責單位。

許淑華上任後，推動籌備縣府2級單位「青年發展所」，鎖定推動南投縣青年事務，包含創業就業、就學、住宅、公共事務及社會參與等，縣府也規畫年輕人出國獎助學金，爭取主辦國際體育賽事，讓南投青年國際化。

南投縣人事處表示，青年發展所將設置公共參與課、職涯發展課，從青年事務諮詢會，社會、政策、志工等青年相關事務，以及青年就業、創業、貸款、生涯發展、職場體驗及創新培新等事項。

縣府也規畫成立「交通管理所」，由工務處交通工程科研擬交通政策，再由交通管理所負責執行交通管理及環境改善工程，透過橫向聯繫，加強與縣內的交通業務合作。

縣府表示，青年所、交管所組織章程8月已通過縣務會議審議，明年已編列相關預算，預計明年元旦就會上路，服務廣大縣民。