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多次挨罰 彰化伸港慶欣欣鋼鐵又排黑煙

聯合報／ 記者林敬家陳秋雲／連線報導
多次挨罰的彰化慶欣欣鋼鐵公司，昨再遭檢舉空汙，環保局稽查發現煙霧瀰漫將開罰。圖／彰化環保局提供
多次挨罰的彰化慶欣欣鋼鐵公司，昨再遭檢舉空汙，環保局稽查發現煙霧瀰漫將開罰。圖／彰化環保局提供

秋冬空汙季接近，屢次遭檢舉、裁罰的彰化伸港慶欣欣鋼鐵公司，昨天上午又有民眾發現，工廠飄出黑煙、疑似排放廢氣，立即錄影向環保局檢舉。彰化縣環保局派員稽查，發現業者爐渣降溫作業未處理妥善，排放黑霧狀的粒狀汙染物，將依空汙法告發。台中市環保局表示，台中大肚、龍井與彰化伸港、和美僅隔著烏溪，將留意空品狀況。

慶欣欣鋼鐵近年屢遭檢舉，被列重點稽查對象。彰化縣環保局說，慶欣欣伸港廠3年來依空汙法處分4次，罰鍰共87.5萬，廢棄物處分1次1.2萬，每次裁罰業者都限期改善，目前都已結案。

伸港鄉溪底村民昨上午9點多，發現慶欣欣鋼鐵廠又排出黑煙，廠區周邊空氣灰濛濛的，立刻錄影並檢舉，環保局立即派員到場稽查。附近居民說，慶欣欣長期有惡臭、空汙等問題，也有遭裁罰前科，今年4月伸港鄉長黃永欽及鄉民代表曾登門要求改善，8月數十名村民前往抗議，當地稻米也常有結穗「空包彈」問題。

環保局說，慶欣欣從事鋼鐵加工作業，領有固定汙染源操作許可證，昨稽查時廠區作業中，檢視檢舉影片並詢問廠方得知，昨上午於業者在工廠後方進行爐渣降溫作業，且以水降溫，形成明顯黑霧狀的粒狀汙染物，散布於空氣中造成汙染。

環保局表示，廠區應有爐渣降溫設備，到底是設備故障沒起作用，或相關操作未落實，要求業者釐清後，並盡快改善；昨汙染事實明顯，已違反空汙法32條，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，如果是重複違規，將加重裁罰。

台中市環保局長陳宏益說，慶欣欣鋼鐵的煙囪不高，空汙飄到台中的機率頗低，但將針對粒狀物、重金屬鉛、鋅等汙染物，注意周邊空品狀況；和美焚化廠就在大肚溪南岸，距離台中更近，環保局關注大肚、龍井空品，若有跨縣市汙染，將請環境部協調。

爐渣 台中市 廢棄物 環境部

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