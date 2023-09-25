快訊

亞運柔道／確定延續生涯！35歲「女王」連珍羚宣布拚巴黎奧運

麥當勞新版APP將登場！優惠券、點數兌換時限一次看 網曝1招輕鬆換

發布了個寂寞？華為新品絕口不提手機、晶片 陸網失望：不如不看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比籃球還大！清境高空步道發現虎頭蜂窩 全線急封閉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛清境高空觀景步道下方也遭虎頭蜂築巢，最大直徑約40公分，縣府今已派員摘除。圖／南投縣政府提供
南投仁愛清境高空觀景步道下方也遭虎頭蜂築巢，最大直徑約40公分，縣府今已派員摘除。圖／南投縣政府提供

入秋後虎頭蜂活動頻繁，南投仁愛清境農場巡查園區發現，高空觀景步道下方也遭築巢，最大直徑約40公分，縣府今派員摘除，但考量蜂群恐徘徊尋窩，該步道今起全線封閉至明天，北票口至南票口預計封閉至29日，再視現況評估開放。

清境農場指出，虎頭蜂入秋後活動力最為旺盛，性格也更加兇猛，北部甚至傳出虎頭蜂摘螫人釀死傷意外，因此加強清查園區，昨天在清境高空觀景步道南票口至北票口的高架步道下，發現4顆虎頭蜂窩，當下立刻通報南投縣政府處置。

縣府昨天獲報後，基於安全考量，立刻封閉清境高空景觀步道北票口至南票口路段，並於聯繫廠商處置，捕蜂人員今到場了解確認，最大的蜂窩直徑約40公分，屬於黃腳虎頭蜂，當下即刻摘除；另3顆較小且已無蜂群居住，為空巢無危險性。

縣府表示，清境高空觀景步道下方的虎頭蜂窩雖已摘除，但考量部分蜂群恐滯留周邊徘徊尋窩，基於安全，今天起至明天（26日）全線封閉，國民賓館至南票口段將於27日開放，主要築巢的北票口至南票口區段則預計封閉5天至29日。

不過，本周五（29日）起就是中秋節3天連假，清境地區是觀光熱點，屆時可能湧進大批遊客，是否能如期在30日開放或延後，縣府則表示，近期會密切關注北票口至南票口區段狀況，後續將視現場安全狀況決定是否開放。

清境農場 虎頭蜂 南投

延伸閱讀

基隆深澳坑4人遭蜂螫禍首捉到了 摘除20公斤蜂窩捕獲千隻虎頭蜂

看到蜂群想安靜繞過仍被螫 瑞芳區長：沒有回頭有點可惜

登山時地上蜂群突然發動攻擊 4人送醫 1女子住加護病房

遇到虎頭蜂3招自救 遭螫出現這些症狀快送醫

相關新聞

史上頭一遭！彰化芬園全聯開出統一發票特別獎1千萬元

今年7、8月統一發票開獎，全聯福利中心彰化縣芬園鄉芬草門市開出號碼特別獎1000萬元，陳姓經理說，是經由顧客告知後才知道...

比籃球還大！清境高空步道發現虎頭蜂窩 全線急封閉

入秋後虎頭蜂活動頻繁，南投仁愛清境農場巡查園區發現，高空觀景步道下方也遭築巢，最大直徑約40公分，縣府今派員摘除，但考量...

看準台中商機展新店 兩大餐飲集團訂位都火紅

台中市兩大餐飲集團紛展新店，其中新天地餐飲集團旗下的「Le Goût樂葵法式鐵板燒」台中二店最近在龍富路的「萊特薇庭」飯...

彰化體適能檢測列車 受測者做家事沒練到核心肌群一測破功

彰化縣今年首度啟動體適能檢測列車巡迴各鄉鎮市，針對公務員做體適能檢測，埔心鄉衛生所檢測完之後，發現受測者的心肺耐力普遍有...

台中巨蛋近百億八度招標 市府：原訂今開標延10月17日

「台中巨蛋」是指標工程，今年已追加預算到99.98億元，仍7度流標，市府在上月底第8度上網招標， 原定今天開標，市府建設...

中市安心午餐劵數位化10月1日上線 2.2萬名孩子受惠

台中市府針對弱勢兒童提供安心餐券，周末假日與寒暑假可到五大超商超市領取午餐，市府與悠遊卡合作，10月1日起推出數位安心餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦