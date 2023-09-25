比籃球還大！清境高空步道發現虎頭蜂窩 全線急封閉

入秋後虎頭蜂活動頻繁，南投仁愛清境農場巡查園區發現，高空觀景步道下方也遭築巢，最大直徑約40公分，縣府今派員摘除，但考量蜂群恐徘徊尋窩，該步道今起全線封閉至明天，北票口至南票口預計封閉至29日，再視現況評估開放。

清境農場指出，虎頭蜂入秋後活動力最為旺盛，性格也更加兇猛，北部甚至傳出虎頭蜂摘螫人釀死傷意外，因此加強清查園區，昨天在清境高空觀景步道南票口至北票口的高架步道下，發現4顆虎頭蜂窩，當下立刻通報南投縣政府處置。

縣府昨天獲報後，基於安全考量，立刻封閉清境高空景觀步道北票口至南票口路段，並於聯繫廠商處置，捕蜂人員今到場了解確認，最大的蜂窩直徑約40公分，屬於黃腳虎頭蜂，當下即刻摘除；另3顆較小且已無蜂群居住，為空巢無危險性。

縣府表示，清境高空觀景步道下方的虎頭蜂窩雖已摘除，但考量部分蜂群恐滯留周邊徘徊尋窩，基於安全，今天起至明天（26日）全線封閉，國民賓館至南票口段將於27日開放，主要築巢的北票口至南票口區段則預計封閉5天至29日。

不過，本周五（29日）起就是中秋節3天連假，清境地區是觀光熱點，屆時可能湧進大批遊客，是否能如期在30日開放或延後，縣府則表示，近期會密切關注北票口至南票口區段狀況，後續將視現場安全狀況決定是否開放。