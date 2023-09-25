史上頭一遭！彰化芬園全聯開出統一發票特別獎1千萬元

今年7、8月統一發票開獎，全聯福利中心彰化縣芬園鄉芬草門市開出號碼特別獎1000萬元，陳姓經理說，是經由顧客告知後才知道，雖然不知道幸運兒是誰，但同事們都很高興；芬園鄉長林世明說，這是芬園鄉第一次開出統一發票1000萬元特獎，代表著芬園「要發了」。

今年7、8月統一發票的特別獎號碼是21981893，可獲1000萬元，據全聯福利中心表示，全聯芬園芬草路門市的幸運得主，是購買養樂多、燕麥飲、綠茶等飲品總計367元，結帳時使用紅利及禮券，現金僅實付60元，就幸運中了1000萬元大獎。

全聯芬園鄉芬草門市陳姓經理說，是顧客依據新聞報導告知她這個好消息，這是芬草門市頭次開出統一發票特別獎，雖然她對這名幸運兒沒有印象，但大家都還是很高興，希望以後有更多顧客上門，有更多人能夠得獎。