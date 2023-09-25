彰化孔廟榕樹遭腐朽菌感染 文化局依專家建議砍除

彰化孔廟前方的榕樹遭腐朽菌感染，主幹已腐朽被掏空，彰化縣文化局邀專家學者前往會勘，學者認為榕樹腐蝕嚴重，隨時可能倒伏，文化局依專家學者建議砍除老樹，避免危及古蹟。

位在彰化縣彰化市的彰化孔廟為國定古蹟，1726年興建，1983年被列為國定古蹟，而孔廟大成殿採四面走馬廊，屋簷開展如翼，曲線流暢，殿內用「三通五瓜」棟架，空間高敞，梁上懸掛清朝皇帝所賜匾額，以雍正帝「生民未有」、乾隆帝「與天地參」巨匾最具歷史價值。

彰化縣文化局今天發布新聞訊息指出，孔廟東廡側邊與戟門左側面間的榕樹，近年遭腐朽菌感染侵蝕，主幹已腐朽掏空，恐有傾倒之虞，為釐清榕樹遭受病蟲害情況，文化局邀請專家學者會勘。

文化局表示，孔廟前的榕樹不是彰化縣列管珍貴老樹，加上榕樹主幹因腐朽菌嚴重感染，有大面積中空腐朽，且榕樹根部腐朽失去功能，喪失抓地力，隨時可能倒伏，專家學者因此建議移除。

文化局指出，為避免腐朽榕樹未來可能無預警倒塌而損害古蹟、傷及民眾，加上考量有害菌類如擴散會影響周邊環境生態，由於榕樹已無法用藥劑救治，於是在23日移除，以保護文化資產及出入行人安全。