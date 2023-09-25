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做家事沒練到腹肌 仰臥起坐一次就破功
彰化縣今年首度啟動體適能檢測列車巡迴各鄉鎮市，針對公務員做體適能檢測，埔心鄉衛生所檢測完之後，發現受測者的心肺耐力普遍有待加強，女性受測者的核心肌群較弱，給予運動處方箋並建議坐滿一小時就要起來動一動。
埔心鄉衛生所主任王袈鑫今天表示，體適能檢測列車開鄉公所三樓，鄉公所29名員工和22名鄉民檢測手握力、仰臥起坐、體前彎、3分鐘登階，藉此測驗身體柔軟度、肌力、心肺功能，結果3分鐘登階時上氣不接下氣，結束這項檢測後坐著喘吁吁半天。
衛生所人員還發現，男性做仰臥起坐即使吃力也能慢慢的做完1分鐘，女性受測者做仰臥起坐大多咸到困難，「中廣」身材的做一次就起不來，腹部的核心肌群明顯運動量不夠，原來女性做家事都用手、腿、腰部的肌肉，很少用腹部等核心肌群，因此做家事不等於運動。
埔心鄉衛生所位在鄉公所旁邊，測試者都拿到運動處方箋，除了建議中午抽空運動，最好每小時起身動一動。衛生所指出，衛生局2018及2019年分別在社區C據點和萬人健檢的第二階段報告解說時，針對長者及健檢民眾提供體適能檢測，今年擴大服務範圍，規畫公部門以身作則，推動鄉鎮市公所體適能檢測列車打造健康鄉鎮市公所的氛圍。
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