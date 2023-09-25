快訊

亞運柔道／女王感謝男神！ 連珍羚淚崩：楊勇緯是繼續走下去的動力

下班小心！5縣市發布大雨特報 恐一路下至晚間

明揚大火廠商遭檢方聲請假扣押 屏東地院今裁定駁回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

做家事沒練到腹肌 仰臥起坐一次就破功

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
3分鐘登階看似容易，卻是體適能最讓受測者吃力的項目。記者簡慧珍／攝影
3分鐘登階看似容易，卻是體適能最讓受測者吃力的項目。記者簡慧珍／攝影

彰化縣今年首度啟動體適能檢測列車巡迴各鄉鎮市，針對公務員做體適能檢測，埔心鄉衛生所檢測完之後，發現受測者的心肺耐力普遍有待加強，女性受測者的核心肌群較弱，給予運動處方箋並建議坐滿一小時就要起來動一動。

埔心鄉衛生所主任王袈鑫今天表示，體適能檢測列車開鄉公所三樓，鄉公所29名員工和22名鄉民檢測手握力、仰臥起坐、體前彎、3分鐘登階，藉此測驗身體柔軟度、肌力、心肺功能，結果3分鐘登階時上氣不接下氣，結束這項檢測後坐著喘吁吁半天。

衛生所人員還發現，男性做仰臥起坐即使吃力也能慢慢的做完1分鐘，女性受測者做仰臥起坐大多咸到困難，「中廣」身材的做一次就起不來，腹部的核心肌群明顯運動量不夠，原來女性做家事都用手、腿、腰部的肌肉，很少用腹部等核心肌群，因此做家事不等於運動。

埔心鄉衛生所位在鄉公所旁邊，測試者都拿到運動處方箋，除了建議中午抽空運動，最好每小時起身動一動。衛生所指出，衛生局2018及2019年分別在社區C據點和萬人健檢的第二階段報告解說時，針對長者及健檢民眾提供體適能檢測，今年擴大服務範圍，規畫公部門以身作則，推動鄉鎮市公所體適能檢測列車打造健康鄉鎮市公所的氛圍。

彰化縣體適能檢測列車開到埔心鄉，女性受測者做仰臥起坐。記者簡慧珍／攝影
彰化縣體適能檢測列車開到埔心鄉，女性受測者做仰臥起坐。記者簡慧珍／攝影

衛生所 運動

延伸閱讀

影／台中毒犯修圖腹肌約砲友 強調粗大兼賣貨被逮

花蓮萬榮野溪溫泉路遠易受困 鄉公所培育水上救生人才

苗栗南庄公有市場引爆爭議 攤商懸掛白布條強烈抗議

彰基攜輕量化醫材前進偏鄉 啟動行動健檢服務

相關新聞

合歡山「幸福公鹿」遭團貼攻擊 網怒喊肉搜抵制

南投仁愛台14甲線昆陽停車場的「幸福公鹿」是全台海拔最高的Q版公鹿公仔，今年4月設置完成後，成為打卡熱點；未料，牠的額頭...

紀錄彰化300年 「新修彰化縣志」歷經10多年編纂今完成發表

「新修彰化縣志」從2011年起籌備至今，歷經13年共分9志36篇，在藝術志完成後，完成最後一塊拼圖，「新修彰化縣志」總纂...

比籃球還大！清境高空步道發現虎頭蜂窩 全線急封閉

入秋後虎頭蜂活動頻繁，南投仁愛清境農場巡查園區發現，高空觀景步道下方也遭築巢，最大直徑約40公分，縣府今派員摘除，但考量...

史上頭一遭！彰化芬園全聯開出統一發票特別獎1千萬元

今年7、8月統一發票開獎，全聯福利中心彰化縣芬園鄉芬草門市開出號碼特別獎1000萬元，陳姓經理說，是經由顧客告知後才知道...

做家事沒練到腹肌 仰臥起坐一次就破功

彰化縣今年首度啟動體適能檢測列車巡迴各鄉鎮市，針對公務員做體適能檢測，埔心鄉衛生所檢測完之後，發現受測者的心肺耐力普遍有...

台中巨蛋近百億八度招標 市府：原訂今開標延10月17日

「台中巨蛋」是指標工程，今年已追加預算到99.98億元，仍7度流標，市府在上月底第8度上網招標， 原定今天開標，市府建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦