台中巨蛋近百億八度招標 市府：原訂今開標延10月17日
「台中巨蛋」是指標工程，今年已追加預算到99.98億元，仍7度流標，市府在上月底第8度上網招標， 原定今天開標，市府建設局指出，營造廠商持續提問標案細節，考量資訊須公平一致，應讓各業者充分了解再評估，決定延長到10月17日開標。
台中巨蛋預算65億元，多家廠商一路領標，但6度流標，市議會今年通過市府提案，追加到近百億元，理由是原預算已不符當前工料成本，但第7度招標依然流標，建設局根據業界意見修改工法及資格，8月底第8度上網招標，原訂今天開標，但市府建設局決定開標日延至10月17日。
建設局指出，台中巨蛋是圓型建築，設計複雜，主體建築跨距極大，鋼構部分占比高，業者持續針對設計圖提出疑問，設計單位逐一回覆及補充說明，基於資訊公平，決定延長等標期20天，讓營造業者根據相同資訊進一步評估。
建設局指出，台中巨蛋是未來地標，上次招標即吸引25家廠商領標，業界表現濃厚興趣，除獨力投標也可以共同合作投標、結合海外團隊參與。
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