快訊

亞運柔道／女王感謝男神！ 連珍羚淚崩：楊勇緯是繼續走下去的動力

下班小心！5縣市發布大雨特報 恐一路下至晚間

明揚大火廠商遭檢方聲請假扣押 屏東地院今裁定駁回

台中巨蛋近百億八度招標 市府：原訂今開標延10月17日

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市指標建設「台中巨蛋」，八度招標，市府建設局宣布等標期延到10月17日。圖／市府提供
台中市指標建設「台中巨蛋」，八度招標，市府建設局宣布等標期延到10月17日。圖／市府提供

台中巨蛋」是指標工程，今年已追加預算到99.98億元，仍7度流標，市府在上月底第8度上網招標， 原定今天開標，市府建設局指出，營造廠商持續提問標案細節，考量資訊須公平一致，應讓各業者充分了解再評估，決定延長到10月17日開標。

台中巨蛋預算65億元，多家廠商一路領標，但6度流標，市議會今年通過市府提案，追加到近百億元，理由是原預算已不符當前工料成本，但第7度招標依然流標，建設局根據業界意見修改工法及資格，8月底第8度上網招標，原訂今天開標，但市府建設局決定開標日延至10月17日。

建設局指出，台中巨蛋是圓型建築，設計複雜，主體建築跨距極大，鋼構部分占比高，業者持續針對設計圖提出疑問，設計單位逐一回覆及補充說明，基於資訊公平，決定延長等標期20天，讓營造業者根據相同資訊進一步評估。

建設局指出，台中巨蛋是未來地標，上次招標即吸引25家廠商領標，業界表現濃厚興趣，除獨力投標也可以共同合作投標、結合海外團隊參與。

台中巨蛋 建築

延伸閱讀

台中「偏心左轉車道」太少！議員批改善交通安全牛步

台灣欒樹秋分盛開「金浪漫」 中市23處賞樹私房點曝光

關埔國小3期工程持續流標 竹市府：將召開檢討會

中市開放2處烤肉區 建設局：其餘公園綠地禁烤肉

相關新聞

合歡山「幸福公鹿」遭團貼攻擊 網怒喊肉搜抵制

南投仁愛台14甲線昆陽停車場的「幸福公鹿」是全台海拔最高的Q版公鹿公仔，今年4月設置完成後，成為打卡熱點；未料，牠的額頭...

紀錄彰化300年 「新修彰化縣志」歷經10多年編纂今完成發表

「新修彰化縣志」從2011年起籌備至今，歷經13年共分9志36篇，在藝術志完成後，完成最後一塊拼圖，「新修彰化縣志」總纂...

比籃球還大！清境高空步道發現虎頭蜂窩 全線急封閉

入秋後虎頭蜂活動頻繁，南投仁愛清境農場巡查園區發現，高空觀景步道下方也遭築巢，最大直徑約40公分，縣府今派員摘除，但考量...

史上頭一遭！彰化芬園全聯開出統一發票特別獎1千萬元

今年7、8月統一發票開獎，全聯福利中心彰化縣芬園鄉芬草門市開出號碼特別獎1000萬元，陳姓經理說，是經由顧客告知後才知道...

做家事沒練到腹肌 仰臥起坐一次就破功

彰化縣今年首度啟動體適能檢測列車巡迴各鄉鎮市，針對公務員做體適能檢測，埔心鄉衛生所檢測完之後，發現受測者的心肺耐力普遍有...

台中巨蛋近百億八度招標 市府：原訂今開標延10月17日

「台中巨蛋」是指標工程，今年已追加預算到99.98億元，仍7度流標，市府在上月底第8度上網招標， 原定今天開標，市府建設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦