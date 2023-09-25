中市安心午餐劵數位化10月1日上線 2.2萬名孩子受惠

台中市府針對弱勢兒童提供安心餐券，周末假日與寒暑假可到五大超商超市領取午餐，市府與悠遊卡合作，10月1日起推出數位安心餐券，透過兒童卡學生證就可領取，省去紙本遺失、被洗衣機洗壞的困擾，使用上也更貼心。中市教育局表示，每學期約2萬2000多人受惠。

教育局長蔣偉民說，市府每年編列5.06億元挹注在弱勢學生午餐補助，物價上漲，中市率先將安心午餐劵面額由50元調至65元，超商業者則提供超過面額價值的午餐，讓孩子吃好吃飽。

市府每年印製安心午餐券紙本約390多萬份，決定與悠遊卡公司合作，結合中市數位學生證，推動「安心午餐劵數位化」，不但節省紙張節能減碳，另可簡化學校端發放流程及人力，領餐券更便捷，符合資格的學童憑台中市數位學生證，可到五大超商領取餐點，包括7-11、全家、OK、萊爾富及台灣楓康超市。

悠遊卡公司董事長林志盈說，悠遊卡整合各項專屬服務，國中小學生均有數位學生證，結合安心午餐券可免去紙本餐券保管問題，未來如有更多餐飲業加入安心午餐券行列，悠遊卡公司也可協助洽談合作、系統開發，增加安心午餐券便利及多元性。

教育局估計安心餐券受惠學生約2萬2000多人，蔣偉民說，服務對象包括低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故或經學校查證確屬家庭經濟困難且導師認定者，「安心午餐劵數位化」10月1日上線後，學生可在上午11點至下午2點到超商超市，操作KIOSK多元事務機或到櫃台感應機台，即可完成換餐。