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紀錄彰化300年 「新修彰化縣志」歷經10多年編纂今完成發表
「新修彰化縣志」從2011年起籌備至今，歷經13年共分9志36篇，在藝術志完成後，完成最後一塊拼圖，「新修彰化縣志」總纂為教授黃秀政，還有來自全國各大專院校多達46名學者專家十多年來努力，全面進行攥修工作，今天舉辦全套志書編纂完成發表。
彰化縣長王惠美表示，「新修彰化縣志」紀錄彰化近三百年以來的風華歲月、歷史軌跡，彰化第一部縣志於西元1836年，當時的彰化知縣周璽(嘉慶進士)主持纂修的彰化縣志，歷經100多年來行政區域的改變與經濟的變遷。
王惠美也說，彰化縣政府於2011年前縣長卓伯源時期，邀請出生於溪湖鎮前中興大學文學院長黃秀政擔任總纂，並由彰化縣文化局規畫執行帶領各志撰修團隊全面梳理彰化縣的歷史資料，這項計畫總經費耗資高達4800萬元，在彰化建縣300年，最後一部藝術志完成後，全部完成並且出版發表新彰化縣志全套志書，具有歷史見證意義。
王惠美進一步指出，最後一部藝術志完成最後一塊拼圖，由台南大學賴志彰老師、東海大學李思賢老師分別主持，以宏觀視角來記述彰化縣公共藝術、表演藝術、美術與書法的沿革歷程，融合彰化民俗風情、展現在地文化特色，並蒐集各名家資料並加以介紹。
國史館台灣文獻館長張鴻銘表示，修縣志的工作不容易，需要許多經費、倡導者，還有規劃總期程。縣志其實就是地方的百科全書，縣志不是一次就做完，而是需要隨著時代發展，不斷修纂，讓縣志內容繼續充實。
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