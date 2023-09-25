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新修彰化縣志最後1片拼圖完成 藝術志問世

中央社／ 彰化25日電

從民國100年開始籌備的「新修彰化縣志」全套書籍編纂完成，彰縣府文化局指出，新修彰化縣志分為9志，今天公布的藝術志為縣志最後1片拼圖，為彰化藝術留下珍貴歷史軌跡。

彰化縣政府文化局在彰化300博覽會主題館舉行記者會，宣布新修彰化縣志全套書籍編纂完成，文化局長張雀芬、擔任總編纂的前國立中興大學文學院長黃秀政及負責藝術志的東海大學美術系副教授李思賢等人出席記者會。

負責出版新修彰化縣志的張雀芬說，從民國100年開始籌備的新修彰化縣志分為9志36篇，今天公布藝術志及卷首、卷尾，其中藝術志是縣志最後1片拼圖，記錄彰化縣公共藝術、工藝及美術書法的沿革歷程，為藝術發展留下歷史軌跡。

縣府文化局發布新聞稿指出，彰化縣第1本縣志為1836年（清道光16年）由彰化知縣周璽主持纂修的彰化縣志，後來縣志出現斷代、體例不一致情形，縣府在民國100年新修彰化縣志，邀請黃秀政擔任總編纂，帶領志書纂修團隊重新梳理彰化縣歷史資料。

文化局表示，新修彰化縣志分為9志36篇，全稿多達千萬字以上，民國103年出版地理志自然地理篇；107年出版地理、社會、教育、文化、人物志等5志17篇；108年出版沿革、政事、經濟志等3志13篇；這次則完成藝術志及卷首、卷尾共5篇。

文化局 記者會

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