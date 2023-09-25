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南投明起開放65歲長者接種新冠疫苗 打完可領禮券500元

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣65歲以上長者明起可接種新冠肺炎疫苗，打完送500元禮券或等值宣導品，送完為止。圖／南投縣衛生局提供
南投縣65歲以上長者明起可接種新冠肺炎疫苗，打完送500元禮券或等值宣導品，送完為止。圖／南投縣衛生局提供

為防堵秋冬疫情再起，南投縣明天起開放65歲以上長者接種莫德納XBB.1.5疫苗，為提高接種意願，凡符合資格長者（含55歲以上原住民）前往13鄉鎮衛生所接種COVID-19疫苗，無論接種XBB.1.5或Novavax疫苗，皆可領取禮券500元或等值宣導品，送完為止。

南投衛生局指出，國內新冠疫情仍持續，衛福部建議除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等，今年9月至明年9月全民需接種1劑XBB.1.5新冠疫苗，適用對象為6個月以上兒童、青少年及成人，接種劑量分別為滿6個月至11歲0.25mL、12歲以上0.5mL，同時停止使用次世代莫德納疫苗及BNT疫苗；Novava則持續提供民眾選擇。

衛生局並強調，民眾可同時接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及莫德納XBB.1.5新冠疫苗，三種疫苗可同時接種不同部位(同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分)或間隔任何時間接種。另為降低染疫後併發中重症風險，建議高風險族群盡速接種莫德納XBB.1.5新冠疫苗，接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息。

局長陳南松表示，為降低民眾感染COVID-19後併發重症和死亡風險，規劃接種對象9月26日起開放65歲以上長者接種；10月2日起開放醫護人員接種；目前暫定10月9日起開放全民接種。民眾或可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x），或洽防疫專線049-2220904。

南投縣65歲以上長者明起可接種新冠肺炎疫苗，打完送500元禮券或等值宣導品，送完為止。圖／南投縣衛生局提供
南投縣65歲以上長者明起可接種新冠肺炎疫苗，打完送500元禮券或等值宣導品，送完為止。圖／南投縣衛生局提供
南投縣65歲以上長者明起可接種新冠肺炎疫苗，打完送500元禮券或等值宣導品，送完為止。圖／南投縣衛生局提供
南投縣65歲以上長者明起可接種新冠肺炎疫苗，打完送500元禮券或等值宣導品，送完為止。圖／南投縣衛生局提供

新冠疫苗 衛生局 莫德納疫苗

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