南投明起開放65歲長者接種新冠疫苗 打完可領禮券500元

為防堵秋冬疫情再起，南投縣明天起開放65歲以上長者接種莫德納XBB.1.5疫苗，為提高接種意願，凡符合資格長者（含55歲以上原住民）前往13鄉鎮衛生所接種COVID-19疫苗，無論接種XBB.1.5或Novavax疫苗，皆可領取禮券500元或等值宣導品，送完為止。

南投衛生局指出，國內新冠疫情仍持續，衛福部建議除滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者接種2劑等，今年9月至明年9月全民需接種1劑XBB.1.5新冠疫苗，適用對象為6個月以上兒童、青少年及成人，接種劑量分別為滿6個月至11歲0.25mL、12歲以上0.5mL，同時停止使用次世代莫德納疫苗及BNT疫苗；Novava則持續提供民眾選擇。

衛生局並強調，民眾可同時接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及莫德納XBB.1.5新冠疫苗，三種疫苗可同時接種不同部位(同一手臂接種兩種疫苗建議距離至少2.5公分)或間隔任何時間接種。另為降低染疫後併發中重症風險，建議高風險族群盡速接種莫德納XBB.1.5新冠疫苗，接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息。