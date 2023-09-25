合歡山「幸福公鹿」遭團貼攻擊 網怒喊肉搜抵制

南投仁愛台14甲線昆陽停車場的「幸福公鹿」是全台海拔最高的Q版公鹿公仔，今年4月設置完成後，成為打卡熱點；未料，牠的額頭最近卻遭攻擊被亂黏團貼，臉書「中橫路況交通資訊站」氣得貼文怒問「誰貼的」，也引發網友熱議撻伐。亂貼團貼者發現後聯繫中橫小編致歉，並火速請人撕除團貼，現已恢復原狀。

公路局近年營造「幸福公路」在全台省道上或相關據點設置「幸福公鹿」Q版公仔，據了解，目前全台有8隻，分別在台北市公路局幸福公路館、公路局台中監理所南投監理站、台14線40K國姓路段、台14線44.5K大石路段、台14甲線29K昆陽停車場、台9線420K各1隻，台61線58K新豐休息站則有2隻。

其中，台14甲線29K昆陽停車場是全台海拔最高的「幸福公鹿」，不少遊客去合歡玩或經過都會跟可愛的牠合影，成為當地打卡熱點；但該公鹿公仔的額頭最近竟被人貼了一張「中年大叔美食團」的團貼，令「中橫路況交通資訊站」小編也氣得PO文怒問「到底是誰貼的？過來換我貼你」，並嗆聲「不要欺負不會動的」。

而該貼文一出，網友群起撻伐，留言痛罵任意破壞公物的行為，不少人直呼「沒公德心」、「手賤」、「沒品」，也有人喊話肉搜團貼所屬社團，稱「這個團糗大了」、「替社團蒙羞」、「全面抵制」、「請他們團長分享po文去規範團員」等留言，而因網路熱議，當事人發現後，立刻私訊中橫小編致歉，並火速請人撕除團貼。