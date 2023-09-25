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國慶焰火在台中系列活動 踩舞嘉年華9月29日打頭陣

中央社／ 台中25日電
112年國慶焰火將重回台中市施放，市府特別推出「台中雙十國慶週」系列活動，9月29日起的3天中秋連假先由「台中國際踩舞嘉年華」打頭陣。（台中市政府提供） 中央社
112年國慶焰火將重回台中市施放，市府特別推出「台中雙十國慶週」系列活動，9月29日起的3天中秋連假先由「台中國際踩舞嘉年華」打頭陣。（台中市政府提供） 中央社

112年國慶焰火將在台中市施放，台中市政府推出「台中雙十國慶週」系列活動，打頭陣的是9月29日到10月1日登場的「台中國際踩舞嘉年華」，邀請多國團隊舞動台中。

睽違9年國慶焰火重返台中，10月10日晚間8時將在台中中央公園璀璨登場。迎接光輝10月，台中市府特別推出「台中雙十國慶週」系列活動，9月29日起的3天中秋連假先由「台中國際踩舞嘉年華」打頭陣。

10月7日到10月8日由「搖滾台中ROCK INTAICHUNG」接力開唱，10月9日到10月10日「112國慶焰火在台中」系列活動正式登場，10月13日到10月22日「台中爵士音樂節」於市民廣場開演，10月下旬「台中購物節」壓軸展開。

台中市政府今天發布新聞稿說明，「2023台中國際踩舞嘉年華」將於中秋連假在台中市民廣場、草悟道熱情展開，今年除邀請國內知名舞團外，更有義大利、菲律賓、印尼、日本等國際表演團體與大家相約舞動台中，並首度邀請全民踩街比賽、歡慶中秋，為台中觀光節慶活動揭開精彩序幕。

接著「搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」將於文心森林公園登場，以Fly To The Future為主軸，規劃「飛翔、跳躍、衝擊」3大舞台，超過30組國際與在地知名樂團輪番開唱、ROCK翻週末，為國慶焰火活動「熱場」。

「112國慶焰火在台中」10月9日暖身活動於當晚6時30分登場，將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩演出；10日上午8時在市府廣場前舉辦中華民國112年台中市國慶升旗典禮，眾所矚目的國慶焰火晚間將在中央公園正式登場。

國慶焰火 台中市 中秋

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