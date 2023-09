國慶焰火在台中系列活動 踩舞嘉年華9月29日打頭陣

112年國慶焰火將在台中市施放,台中市政府推出「台中雙十國慶週」系列活動,打頭陣的是9月29日到10月1日登場的「台中國際踩舞嘉年華」,邀請多國團隊舞動台中。

睽違9年國慶焰火重返台中,10月10日晚間8時將在台中中央公園璀璨登場。迎接光輝10月,台中市府特別推出「台中雙十國慶週」系列活動,9月29日起的3天中秋連假先由「台中國際踩舞嘉年華」打頭陣。

10月7日到10月8日由「搖滾台中ROCK INTAICHUNG」接力開唱,10月9日到10月10日「112國慶焰火在台中」系列活動正式登場,10月13日到10月22日「台中爵士音樂節」於市民廣場開演,10月下旬「台中購物節」壓軸展開。

台中市政府今天發布新聞稿說明,「2023台中國際踩舞嘉年華」將於中秋連假在台中市民廣場、草悟道熱情展開,今年除邀請國內知名舞團外,更有義大利、菲律賓、印尼、日本等國際表演團體與大家相約舞動台中,並首度邀請全民踩街比賽、歡慶中秋,為台中觀光節慶活動揭開精彩序幕。

接著「搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」將於文心森林公園登場,以Fly To The Future為主軸,規劃「飛翔、跳躍、衝擊」3大舞台,超過30組國際與在地知名樂團輪番開唱、ROCK翻週末,為國慶焰火活動「熱場」。

「112國慶焰火在台中」10月9日暖身活動於當晚6時30分登場,將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩演出;10日上午8時在市府廣場前舉辦中華民國112年台中市國慶升旗典禮,眾所矚目的國慶焰火晚間將在中央公園正式登場。