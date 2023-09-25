南投年輕人有福了 明年成立「青年發展所」元旦上路

南投縣過去無青年事務專責單位，較不重視年輕人需求，難吸引青年留（返）鄉，導致人口外移嚴重，為加強青年事務發展，縣府明年成立「青年發展所」專門服務青年；另為改善縣內交通環境，新設「交通管理所」，兩所均於明年元旦上路。

縣府指出，「宜居城市」是縣長許淑華的施政主軸，針對青年政策，鎖定加強縣內青年事務發展、創（就）業、就學、住宅、公共事務及社會參與等事項，甚至提供年輕人出國獎助學金，爭取主辦更多國際體育賽事，讓南投青年更加國際化。

而全縣18歲至44歲青年人口達17萬人，占全縣人口數逾35%，占相當大比例，但過去青年相關事務多著眼於勞動就業，由社會及勞動處勞工及青年科辦理相關業務，並無青年事務專責單位，許淑華責成籌備成立2級單位「青年發展所」。

人事處表示，南投縣青年發展所將設置公共參與課、職涯發展課，前者規畫推動縣內各項青年發展政策、青年事務諮詢會，及社會、政策、志工等參與發展事項；後者專責青年就業、創業、貸款、生涯發展、職場體驗及創新培新等事項。

此外，針對縣內交通及環境建設工程，縣府也進行組織調整，再新增成立2級單位「交通管理所」，未來由工務處交通工程科研擬交通政策企劃，該所則負責執行交通管理及環境改善工程，並透過橫向聯繫，加強與縣內各交通業務的合作。

人事室也表示，「南投縣青年發展所組織規程」、「南投縣交通管理所組織規程」均於今年8月訂定，並經縣務會議通過，也已編列相關預算，「青發所」、「交管所」都確定將成立，預計明年元旦就會上路，服務廣大縣民。