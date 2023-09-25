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彰化孔廟榕樹染腐朽菌 緊鄰古蹟建物小心翼翼移除

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
文化部今年9月5日邀集專家學者辦理「彰化縣國定古蹟彰化孔子廟榕樹(戟門、東廡間) 移除涉及管理維護事項」現勘。圖／彰化縣府文化局提供
文化部今年9月5日邀集專家學者辦理「彰化縣國定古蹟彰化孔子廟榕樹(戟門、東廡間) 移除涉及管理維護事項」現勘。圖／彰化縣府文化局提供

國定古蹟彰化孔子廟前門第二道門戟門左邊的榕樹，近年遭受腐朽菌病蟲害感染，彰化縣文化局雖已防治，但仍受腐朽菌侵蝕，榕樹並非縣內列管珍貴老樹，專家學者建議應考慮移除，避免無預警倒伏的危險，由於榕樹距離古蹟建物近，本月23日進行移除作業時，建物周遭架設鋼架隔板，順利將榕樹移除。

彰化文化局為釐清榕樹遭受病蟲害程度，今年7月31日邀請中興大學及彰化文化資產審議委員等專家學者及會同彰化縣政府農業處辦理「國定古蹟彰化孔子廟榕樹病蟲害會勘」。

文化局指出，當時就發現榕樹主莖幹受到腐朽菌嚴重感染而有大面積中空腐朽，且側枝條及樹冠上方也有大量腐朽枝，而土壤硬化嚴重導致浮根且又有腐朽菌感染，根系腐朽失去功能，抓地力喪失，隨時有倒伏的可能。

不過，樹齡超過一甲子的榕樹就位在國定古蹟孔廟，是彰化縣珍貴重要文化資產，參觀民眾絡繹不絕，為謹慎起見，文化部9月5日也邀集專家學者辦理「彰化縣國定古蹟彰化孔子廟榕樹(戟門、東廡間) 移除涉及管理維護事項」現勘，評估榕樹現況實無法施用藥劑救治，為避免未來腐朽榕樹可能無預警倒塌而損害古蹟、傷及民眾，與有害菌類擴散影響周邊環境，最後決議移除。

文化局指出，因榕樹有碩大樹冠，9月23日移除榕樹時，為避免傷及彰化孔子廟建築本體，先由專業人員以工具小區塊切割樹枝，最後再移除樹幹，保護文化資產建築物及出入行人人身安全；文化局說，暫時還沒有種植新樹種的規劃，目前會先進行半年消毒，待病株徹底銷毀。

國定古蹟彰化孔子廟前門第二道門戟門左邊的榕樹，近年遭受腐朽菌病蟲害感染，本月23日進行移除。圖／彰化縣府文化局提供
國定古蹟彰化孔子廟前門第二道門戟門左邊的榕樹，近年遭受腐朽菌病蟲害感染，本月23日進行移除。圖／彰化縣府文化局提供
彰化縣文化局邀請中興大學及本縣文化資產審議委員等專家學者及會同彰化縣政府農業處辦理「國定古蹟彰化孔子廟榕樹病蟲害會勘。圖／彰化縣府文化局提供
彰化縣文化局邀請中興大學及本縣文化資產審議委員等專家學者及會同彰化縣政府農業處辦理「國定古蹟彰化孔子廟榕樹病蟲害會勘。圖／彰化縣府文化局提供

國定古蹟 文化資產 孔廟

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