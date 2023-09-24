謝金燕、周湯豪嗨翻彰化 後續5場演出接力到10月1日
彰化建縣300年，今晚在彰化縣立體育場的「上吧 彰化!! 藝起慶生」第二場演唱會，在「姐姐」謝金燕、周湯豪x比莉母子檔等人熱歌勁舞帶動下，讓現場數萬民眾嗨翻了，兩天合計約吸引10萬人次。明晚起，將由民歌演唱會、朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓，以及明華園總團接力演出。
今晚的演唱會由浩角翔起主持，浩子是彰化人，顯得格外有意義，也很能帶動氣氛，縣長王惠美及議長謝典林等人都全場聆賞。演唱會是由「姐姐」謝金燕開場，除了活力四射的歌舞外，還很應景而貼心地準備數十個大小月餅造型月餅，邊唱歌邊拋給台下粉絲，讓大家樂不可支。
接著是2023金曲獎得主宇宙人、 「情歌王子」李聖傑、羅時豐、品冠、麋先生 MIXER、神棍樂團ZenKwun、獨立樂團打倒三明治等多組藝人演出，都讓台下聽眾如痴如醉；壓軸的是周湯豪與比莉母子 ，帶來老歌新唱、跨世代潮流混搭，讓粉絲歡呼吶喊，充分展現出舞台魅力。
演唱會也穿插300台無人機、搭配480秒華麗璀璨煙火秀，再次照亮彰化夜空，透過無人機變化出各種圖樣訴說彰化豐富多元的不凡成就，祝賀彰化300歲生日，並迎來彰化美好的下一個300年。
彰化縣長王惠美說，在連續兩晚大型演唱會後，從明天（25日）起的晚間，在彰化縣立體育場還有系列活動，分別是25日民歌演唱會、 26日朱宗慶打擊樂團、 27日紙風車劇團、28日優人神鼓、10月1日明華園總團演出。相關活動及交通資訊，詳情可參閱活動官方網站：https://www.changhua300expo.com.tw
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言