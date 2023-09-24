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謝金燕、周湯豪嗨翻彰化 後續5場演出接力到10月1日

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化建縣300年，今晚在彰化縣立體育場的「上吧 彰化!! 藝起慶生」第二場演唱會，吸引約5萬人前往聆賞。圖／彰化縣政府提供
彰化建縣300年，今晚在彰化縣立體育場的「上吧 彰化!! 藝起慶生」第二場演唱會，吸引約5萬人前往聆賞。圖／彰化縣政府提供

彰化建縣300年，今晚在彰化縣立體育場的「上吧 彰化!! 藝起慶生」第二場演唱會，在「姐姐」謝金燕、周湯豪x比莉母子檔等人熱歌勁舞帶動下，讓現場數萬民眾嗨翻了，兩天合計約吸引10萬人次。明晚起，將由民歌演唱會、朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、優人神鼓，以及明華園總團接力演出。

今晚的演唱會由浩角翔起主持，浩子是彰化人，顯得格外有意義，也很能帶動氣氛，縣長王惠美及議長謝典林等人都全場聆賞。演唱會是由「姐姐」謝金燕開場，除了活力四射的歌舞外，還很應景而貼心地準備數十個大小月餅造型月餅，邊唱歌邊拋給台下粉絲，讓大家樂不可支。

接著是2023金曲獎得主宇宙人、 「情歌王子」李聖傑、羅時豐、品冠、麋先生 MIXER、神棍樂團ZenKwun、獨立樂團打倒三明治等多組藝人演出，都讓台下聽眾如痴如醉；壓軸的是周湯豪與比莉母子 ，帶來老歌新唱、跨世代潮流混搭，讓粉絲歡呼吶喊，充分展現出舞台魅力。

演唱會也穿插300台無人機、搭配480秒華麗璀璨煙火秀，再次照亮彰化夜空，透過無人機變化出各種圖樣訴說彰化豐富多元的不凡成就，祝賀彰化300歲生日，並迎來彰化美好的下一個300年。

彰化縣長王惠美說，在連續兩晚大型演唱會後，從明天（25日）起的晚間，在彰化縣立體育場還有系列活動，分別是25日民歌演唱會、 26日朱宗慶打擊樂團、 27日紙風車劇團、28日優人神鼓、10月1日明華園總團演出。相關活動及交通資訊，詳情可參閱活動官方網站：https://www.changhua300expo.com.tw

壓軸的是周湯豪與比莉母子 ，帶來老歌新唱、跨世代潮流混搭，讓粉絲歡呼吶喊，充分展現出舞台魅力。記者劉明岩／攝影
壓軸的是周湯豪與比莉母子 ，帶來老歌新唱、跨世代潮流混搭，讓粉絲歡呼吶喊，充分展現出舞台魅力。記者劉明岩／攝影
今晚在彰化縣立體育場的「上吧 彰化!! 藝起慶生」第二場演唱會，由浩角翔起主持，縣長王惠美與議長謝典林還與「姐姐」謝金燕（中）在台下合照。圖／彰化縣政府提供
今晚在彰化縣立體育場的「上吧 彰化!! 藝起慶生」第二場演唱會，由浩角翔起主持，縣長王惠美與議長謝典林還與「姐姐」謝金燕（中）在台下合照。圖／彰化縣政府提供
「姐姐」謝金燕（左2)除了活力四射的歌舞外，還很應景而貼心地準備數十個大小月餅造型月餅，邊唱歌邊拋給台下粉絲，讓台下粉絲樂不可支。記者劉明岩／攝影
「姐姐」謝金燕（左2)除了活力四射的歌舞外，還很應景而貼心地準備數十個大小月餅造型月餅，邊唱歌邊拋給台下粉絲，讓台下粉絲樂不可支。記者劉明岩／攝影

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