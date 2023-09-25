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拚觀光 台中霧峰納國家風景區
交通部觀光署參山國家風景區管理處計畫將台中市霧峰納入參山國家風景區，台中市議員李天生昨天說，在前天的第二次說明會中，確定畫設範圍以霧峰核心都市計畫區為主，共約700公頃，盼能順利達標，未來爭取中央資源，並配合民間力量，攜手促進霧峰觀光發展。
台中霧峰有眾多文化、藝術景點，擁有豐富自然、人文景觀等資源，包括北溝故宮遺址、霧峰林家宮保第園區、林獻堂博物館、萊園、台灣音樂文化園區、立法院民主議政園區、亞洲大學現代美術館、光復新村、九二一地震教育園區、霧峰民生故事館、霧峰農會酒莊等，參山處因此計畫擴大納入八卦山經營管理範圍，舉辦第二次說明會廣納民意。
市議員李天生說，說明會確定畫設範圍以霧峰核心都市計畫區為主，共約700公頃，規畫文化遊憩區、產業園區、省府歷史園區及光復綠能遊憩區，將霧峰重要景點、文化古蹟、特色產業全部納入。
與會各界人士並提出興建停車場、遊客服務中心、萊園商圈、觀光接駁公車、培育導覽人才、藝術家駐村等意見。主辨單位表示，將參考研議修正後，預計10月底提送觀光署審議。
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