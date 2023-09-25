彰化欒樹節 千人留美照

彰化縣溪湖鎮東螺溪戀戀欒樹節昨天登場，今年規畫雷神童玩趣活動，數千民眾在台灣欒樹下拍美照、打陀螺，彰化縣長王惠美表示，湖埔社區大學多年來帶動社區居民投入東螺溪環境保護，縣府也爭取經費7.65億元將逐年投入整治，營造8.3公里水岸綠廊，讓環境保護觀念更深植人心。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，東螺溪在湖埔社區大學志工隊長年營造維護下，展現出生態多樣性，不僅以往因上游排汙造成惡臭已改善，兩岸長達1公里多的台灣欒樹，每年花季都會吸引許多民眾前來賞玩，昨天有遠從台北、桃園、屏東前來的民眾，還有人說已經連續來3年了，每年都會想來看看，也有外縣市社區團體前來參觀。

縣長王惠美表示，為了保護東螺溪生態環境，縣府也積極與在地養豬戶溝通，減少汙染，縣府並爭取到7.65億元經費逐年投入整治，再造8.3公里水岸綠廊，為社區居民打造休憩好空間。

林淑玲說，台灣欒樹開花後，花會先由黃再變色到褐和紅，不同時間來有不同風情，大約會開花到10月底，戀戀欒樹節已舉辦第6年，今年主題是「翻轉東螺溪，雷神童玩趣」，要讓居民知道，有願就有力，可透過自己的參與，實現好水好生活的理想。