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公車減少364班 台中學生等嘸車

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市大里高中前283號公車站，末班車抵達時間約下午4時35分。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里高中前283號公車站，末班車抵達時間約下午4時35分。圖／市議員張芬郁提供

台中市政府每年補貼公車業者近30億元，搭雙十公車前10公里免費，市議員張芬郁昨天卻指出，開學後，238條公車路線逾50條縮減班次，很多家長抱怨孩子沒搭到，甚至車來了也不見得擠得上去；交通局說明，面對全國大客車駕駛荒，已邀集公車業者檢討，並請業者積極招募駕駛員。

張芬郁說，交通局統計開學後，減少的班次每日平均364班，加上駕駛人力荒，連公車駕駛都自嘲「現在等公車就好像在『擲筊』，就算車子來了，也不見得擠得上去」。在公車減班效應下，私人運具只會更快速增長，她要求交通局回應乘客對減班反應的聲浪。

住霧峰的王姓男子表示，孫子就讀市立大里高中，校門前有283號公車站，暑假前平日一天14班，開學後剩一天6班，末班車下午4時35分到，孫子5時放學沒車可搭。

也有家長反映，282號公車多次修改發車時間，孩子下課放學一班沒搭到，等下一班要一小時；也有市民表示，表妹讀高商夜校必須打工，公車難等讓人困擾。

交通局表示，面對全國大客車駕駛荒，交通局多次邀集公車業者，檢討路線及班次時刻，提供穩定服務，現階段微調多條高度重疊或可替代路線班次。此外，交通局持續自動稽核公車班次，督促市區公車發車時間，並請業者積極招募駕駛員。

公車 台中市

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