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日月潭2.4萬人泳渡 傳1死憾事
日月潭萬人泳渡昨天登場，吸引逾2.4萬人參加，前總統馬英九也第10度挑戰成功。不過，桃園市25歲袁姓男子下水後，疑身體不適，脫泳帽揮舞求援，被救上岸時已無意識，送醫後不治，檢警將相驗釐清死因。
縣府指出，去年受疫情影響，須接種3劑疫苗才能報名泳渡，高標準防疫，且活動當天又遇到軒嵐諾颱風攪局，實際下水僅1.6萬人；今年恢復正常報名限制2.5萬人，吸引33國共2萬4636人報名。
昨天雖然豔陽高照，但地面氣溫與水溫落差大，救護狀況多，救護站表示，共協助218人，以擦挫傷90人最多，抽筋52人、胸悶55人、失溫19人、手部骨折1人。
其中，高約180公分、體重約130公斤的桃園市25歲袁姓男子，下水之後突然不適，被救起時失去意識，且無呼吸心跳，緊急將他送往埔里基督教醫院，途中隨車救護持續施以心肺復甦術，但到院後，急救約3、40分鐘，仍搶救無效。
南投縣長許淑華昨天下午前往埔基醫院慰問袁男家屬，她說，事發當下由醫師、護理師各2名陪同送醫，但經搶救仍不治，對此感到相當遺憾，後續由檢警相驗釐清死因；至於後續權益保障、身後事宜及保險問題，縣府各權責局處將全力協助。
馬英九昨天第10度挑戰日月潭泳渡，下水前，許願要超越去年2小時50分成績，最後以2小時48分完賽，比去年快2分鐘，抵終點還直呼「總算游完了。他對於自己的表現覺得還不錯，表示明年還要來參加。
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