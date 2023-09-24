彰化家扶為愛而聚 前主播當認養人 要為更生人達成願望

彰化家扶今天在芳苑鄉普天宮舉辦「為愛而聚」認養相見歡活動，其中一名認養人是前台視新聞主播陳家頤，她說，會認養家扶孩子是因想幫一名更生人完成助人的願望，才一起認養家扶孩子，也希望大家一起加入認養行列。

彰化家扶今天共有151位認養人及家人、和149位認養童與家人一起在芳苑普天宮相見歡，一起共乘蚵車、海牛的生態之旅，場面溫馨。

其中一名認養人陳家頤被認出原來是總統參選人郭台銘的新任發言人、前台視主播，她與同是台視主播的丈夫李中彥一起從台北南下參加家扶相見歡活動，陳家頤看到認養的二名就讀國中的家扶孩子，非常開心，頻頻招呼，吃飯時也幫他們挾菜。

陳家頤說，會認養家扶孩子是起因於二年前受到一名更生人助人的想法所感動，邀請這名更生人一起加入家扶認養人行列，她與那位更生人約定，無論他每個月能付出多少，剩下的她來負責，一起認養兩個孩子。

由於當時在獄中的更生人每月僅能負擔部分認養費200元，為幫他達成助人願望，她幫忙補齊不足的每月1800元認養費。雖認養人姓名是以陳家頤為名，但她都會將這兩名認養孩子的成長點滴分享給這名更生人。

今天年齡最長的認養人是員林市83歲阿嬤朱芸醇，她已擔任29年認養人，今天與朱奶奶相見歡的慧慧從3歲就被認養至今長達14年，慧慧已就讀高職，朱奶奶一直把乖巧的慧慧當成是自己孫女。

還有來自台中的認養人王世音已擔任家扶認養人長達42年，她從17歲高中時就參加學校愛心社社團，步入社會領到首份薪水，就邀請學生時代的社團好友一起加入家扶認養行列。彰化在地企業瑞振工業董事長許國忠也擔任認養人長達28年。

彰化家扶永久認養人聯誼會會長賴建旺說，彰化家扶成立57年，已有近2萬名孩子在國內外認養人幫助下脫貧自立，許多家扶兒出社會後成為企業老闆、職棒明星、歌手、中醫師、檢察官等，又再回饋家扶、當認養人，讓愛繼續循環。