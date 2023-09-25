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中市汙水道 挨批有「縣市差距」

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中市截至去年底公共汙水下水道普及率僅25.60%，六都倒數第二，市議員周永鴻批建設緩慢。圖／周永鴻提供
中市截至去年底公共汙水下水道普及率僅25.60%，六都倒數第二，市議員周永鴻批建設緩慢。圖／周永鴻提供

下水道普及是進步城市的象徵，民進黨市議員周永鴻指出，中市到去年底「公共汙水下水道」普及率僅25.6%，六都倒數第二，僅高於桃園市，痛批市府建設緩慢，且原縣、市區進度差距大。市府表示，中市全國人口數第二多，接管率計算基礎不同，且建設經費中央補助比例約達8成以上，將持續爭取，加速建設。

台中市審計處指出，台中整體汙水處理率六都第3，部分公告汙水下水道使用區域，多數用戶未接管，部分水資中心流放水質超標遭裁罰，要求市府檢討改善，加速提升接管率。

審計報告還提到，部分河川汙染嚴重且戶數密度高的區域，其中已布設下水道管線者，多數用戶仍未完成接管，或尚未規畫布設汙水管線；公告汙水下水道使用區域已逾6個月後，仍有逾5成用戶未依規接管，部分機關學校也未配合接管。

市議員周永鴻說，台中市截至去年底的「公共汙水下水道」普及率僅25.6%，六都中倒數第二，僅高於桃園市，而且比前年增加不到1%，僅增加約1萬多戶，達到全市接管戶數26萬餘戶，進度緩慢。

周永鴻也提到，汙水下水道在原縣、市區差距極大，原市區有8區都能接管，原縣區僅有豐原、和平、石岡、東勢、梧棲、太平等6處可接，要求水利局加速規畫布建，尤其是原縣區。

國民黨市議員朱暖英表示，台中汙水接管率自盧秀燕市長上任後，是六都成長最多，且台中市人口全國第二多，並持續增長，希望中央多提撥預算，水利局加強與地方宣導，加速接管效率。

水利局回應表示，縣市合併前，原台中縣汙水下水道建設起步較晚，自2019年起，市府已陸續推動原縣區汙水接管工程，截至今年4月，潭子系統已將推動計畫送內政部營建署，大雅、神岡水資源回收中心用地，也已納入大雅都市計畫。

水利局提到，烏日水資源回收中心全期處理汙水量為10萬噸，建設經費約46.6億元，已通過環評、通過變更都市計畫，送請內政部審議中，盼中央加速核定補助。

市府表示，將持續爭取中央補助，預計2025年累計接管戶達35萬戶為目標，針對已公告區域，加強與民眾溝通接管，並持續追蹤未接管的學校，輔導接管。

水利局 台中市 議員

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