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台灣欒樹秋分盛開「金浪漫」 中市23處賞樹私房點曝光

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中潮洋溪兩側種滿台灣欒樹，每到秋天時節，便會迎來閃耀黃金雨。圖／中市建設局提供
台中潮洋溪兩側種滿台灣欒樹，每到秋天時節，便會迎來閃耀黃金雨。圖／中市建設局提供

秋分時節，台灣欒樹綻放著柔黃色的花朵，如金雨灑落樹頂，更被美稱「台灣金雨樹」；中市建設局盤點轄內絕美賞樹景點，市府邀請民眾在中秋假期，一起沉醉於這場浪漫的金黃時刻中。

局長陳大田說，台灣欒樹是台灣特有的樹種，又有四色樹美名，從滿株綠葉到開花，整體顏色由綠轉金黃，結果時又轉為紅褐色，最後至蒴果乾枯轉為褐色而掉落，呈現四色之美，每年九月開始綻放美麗耀眼的金黃色。

陳大田說明，現在正是欣賞欒樹的最佳季節，至10月底期間，將可見不同顏色黃、紅交織轉換的層次美感；台灣欒樹的樹姿優美，色彩豐富，成排的欒樹林遠望之下，極為雅致。

陳大田列出台中各個賞樹景點，包含府會園道、潮洋溪畔、市政路、永春南路等道路兩旁；北屯區的四張犁公園、地震公園、舊社公園；南屯區的豐樂雕塑公園、南屯公園、正心公園；市民們可以到這些地方散步、野餐，沉浸在秋天美好的氛圍中，欣賞台灣欒樹的美麗景色。

另有西屯區的潮洋公園、世貿公園；南區的樹仁公園、南平路；北區的東光園道、太原園道；西區的華美西街、經國園道；東區的旱溪東路一段、樂業路；太平區的921公園、中平公園、精美公園等。

建設局表示，台灣欒樹的花期短暫，這一段迷人的秋季景觀轉瞬即逝，請民眾把握機會，一同欣賞台灣欒樹最美麗的姿態。

台中潮洋環保公園也種有大片台灣欒樹，每到秋天時節，閃耀黃金雨就會從樹而落。圖／中市建設局提供
台中潮洋環保公園也種有大片台灣欒樹，每到秋天時節，閃耀黃金雨就會從樹而落。圖／中市建設局提供
台中文心森林公園種滿台灣欒樹，每到秋天時節，便會迎來閃耀黃金雨。圖／中市建設局提供
台中文心森林公園種滿台灣欒樹，每到秋天時節，便會迎來閃耀黃金雨。圖／中市建設局提供

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