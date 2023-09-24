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台中電影文物藏家傳承金工技術 父子獲選職人新秀選拔

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
張凌文（右）、張超維（左）父子攜手創作金工作品「時光膠捲」，獲選為職人傳承新秀選拔。圖／台中市政府提供
張凌文（右）、張超維（左）父子攜手創作金工作品「時光膠捲」，獲選為職人傳承新秀選拔。圖／台中市政府提供

台中電影文物收藏家、電影紀錄片「收藏電影的人」男主角張凌文，高中學習金工技術，並將金工技術傳承給兒子張超維，父子倆攜手創作作品「時光膠捲」，參加台中市勞工局舉辦的「職人傳承新秀選拔」活動，獲選為職人、新秀。

張凌文上高中後，到叔叔的銀樓學習金工技術，對電影充滿興趣的他，利用所學打造零件、修復壞掉的放映機，台中市府2020年推動「大台中記事紀錄片計畫」，以他為「收藏電影的人」紀錄片男主角，透過金工作品表達職人對電影的熱愛。

張凌文認為，從事金工要有耐心跟打拚的精神，才能做出自己愛的東西；張超維說，無數的成功與失敗，是累積手感與前進的重要基石，金工職類對創新科技及行銷平台運用目前正站在「世代差異」路口，透過此選拔能與不同世代一同探索金工領域，是難得的機會。

張凌文父子檔作品「時光膠捲」，以台中中山73影視藝文空間為題，將作品戒指設計為放映器，搭配收藏盒為放映膠捲，融入台中人文歷史思維。

獲選藝術砌築職類職人新秀的張櫰謙、劉彥廷為師生檔。張櫰謙認為，「熱情、動力，不怕辛苦，找到自己學習動機跟目標」是技職領域成功關鍵；劉彥廷說，這次與老師張櫰謙共同創作作品「招柴進寶」，以柴犬討喜造型為主，搭配寵物友善空間規畫，獲得委員及地方肯定。

台中市府勞工局指出，職人傳承新秀選拔針對編織、金工、皮革製作、樂器製作、異國料理及藝術砌築共6職類，選拔出48名職人新秀，盼以傳承為核心，透過一同提案、作品共創、規畫展示、工作坊教學等過程，達到人才培育目標。

張凌文、張超維父子攜手創作金工作品「時光膠捲」，獲選為職人傳承新秀選拔。圖／台中市政府提供
張凌文、張超維父子攜手創作金工作品「時光膠捲」，獲選為職人傳承新秀選拔。圖／台中市政府提供

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