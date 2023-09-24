霧峰納入參山國家風景區 畫設範圍曝光

交通部觀光署參山國家風景區管理處計畫將台中市霧峰納入參山國家風景區，昨召開第二次說明會。台中市議員李天生說，昨確定畫設範圍以霧峰核心都市計劃區為主，共約700公頃，盼能順利達標，未來爭取中央資源，並配合民間力量，攜手促進霧峰觀光發展。

台中市霧峰區文化、藝術景點豐富，包括有北溝故宮遺址、霧峰林家宮保第園區、林獻堂博物館、萊園、台灣音樂文化園區、立法院民主議政園區、亞洲大學現代美術館、光復新村、九二一地震教育園區、霧峰民生故事館、霧峰農會酒莊等。

參山處有鑑於台中霧峰有眾多文化、藝術景點，擁有豐富的自然、人文景觀等觀光資源，計畫擴大納入八卦山經營管理範圍，舉辦2次第二次說明會，廣納民意。

台中市議員李天生今天說，他積極爭取將霧峰納入參山國家風景區，昨召開第二次說明會，確定畫設範圍以霧峰核心都市計劃區為主，共約700公頃，分別規劃文化遊憩區、產業園區、省府歷史園區及光復綠能遊憩區，將霧峰重要觀光景點、文化古蹟、特色產業全部納入。

昨天地方各界提出興建停車場、遊客服務中心、萊園商圈、觀光接駁公車、培育導覽人才、藝術家駐村等意見。主辨單位表示，將參考研議修正後，預計10月底提送觀光署審議。

參山處說明，納入國家風景區的優勢為公共設施得以整體規畫、整體景觀品質獲得提昇、地方光觀可以整體行銷，以及觀光遊憩效益增加，能帶動整體地區經濟。另依據風景特定區管理規則，亂丟垃圾、採伐竹木、使用農藥、探採礦物或挖填土石、破壞環境等行為都受禁止與限制。