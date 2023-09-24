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影／水岸花都SUP立槳年度最終場 葫蘆墩公園河岸美麗如塞納河
水岸花都SUP立槳年度最終場，今天在台中豐原葫蘆墩公園第五區展開，許多家長帶小朋友參加，一名媽媽說，葫蘆墩公園河畔很美，像塞納河，也不輸宜蘭冬山河，值得一遊。
2023水岸花都SUP立槳音樂漫划行今天登場，今天早上8點30在葫蘆墩公園第五區登場，這是今年最後一場免費SUP立槳體驗，早上6點就有民眾帶著小朋友到現場搶報名。
一早帶小孩來排隊報名的父親說：「葫蘆墩水岸公園真的變好漂亮，現在又有水上活動可玩，讓人聯想到法國塞納河畔」。一名媽媽表示，葫蘆墩公園很美，已經不輸給宜蘭冬山河，謝謝台中市議員陳清龍努力建設、繁榮豐原。
主辦單位台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、台中市議員陳清龍表示，今年和台中市政府共同舉辦的SUP立槳音樂漫划行活動，鄉親反應熱烈大受歡迎，特別加碼今年最後一場，未來除朝每年常態性舉辦努力外，也會為豐原地區爭取、辦理更多活動。
台中市運動局長李昱叡說，市長盧秀燕積極推展運動，強調兼顧親子家庭的運動需求，運動局也積極推動全民運動，連年舉辦獨木舟與龍舟等水域體驗活動，在葫蘆墩設置浮動碼頭，充實設備營造優質水域環境，兼具運動與休憩的功能，未來這裡的活動會朝常態性方向努力。
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