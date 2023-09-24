全台攀樹活動台中場在新社舉行 小朋友學攀樹說好玩

推廣攀樹活動的變色龍工作室，今天串連全台各縣市舉辦13場攀樹活動，為即將舉辦的台灣攀樹國際錦標賽暖身，台中場在新社區復盛公園舉行，小朋友在教練指導下學習攀樹說好玩。

變色龍工作室9年前開始推廣攀樹活動，並開辦丙級攀樹課程，今天以「當樹把我們聚在一起」為主題，在全台各縣市舉辦13場樹聚，台灣攀樹國際錦標賽11月將在南投中興新村登場。

新社高中體育老師宋依頻也是攀樹教練，她表示，該校7年前開辦「探索新識力」課程，為高一學生必修，攀樹為主要內容，並榮獲教育部111年度教學卓越獎銀質獎肯定。