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影／馬英九泳渡被扶上岸 完賽直呼：總算游完了
日月潭萬人泳渡今登場，吸引近2.5萬人參加，前總統馬英九也10度下水挑戰，而他今天下水前許願要超越去年紀錄，最後以2小時48分完賽，比去年快2分鐘，成功達標。但他以為比去年慢，直呼「總算游完了」，並說明年還要來參加。
73歲的馬英九今年第10度參加日月潭泳渡，他今天在隨扈陪同下挑戰全程3公里的長泳，而他最佳成績曾游出1小時37分，2020年則為2小時3分，前年停辦，去年則僅游出2小時50分，因退步47分鐘，直呼「人老就是老了，要承認」。
不過，他今天下水前受訪，稱今年目標就是超越去年成績，並於上午8時許從朝霧碼頭下水，且於上午11時許抵達伊達邵碼頭時，而去年上岸時多次軟腳，但今年上岸雖有隨扈攙扶，但笑容滿面，並對今年整體泳況，直呼「還不錯」。
而馬英九今年完賽成績2小時48分，南投副縣長王瑞德頒發完賽證明給他前，開心宣布成績有進步；但馬英九誤以為自己退步，分享心得時說，「今年花的時間比去年多一點，不過總算游完了」，並表示他明年還要繼續挑戰日月潭泳渡。
馬英九也提到，他從台北市長開始，到後來當總統，一直非常大力的推廣游泳運動，全台灣現在有48座運動中心，他在市長任內蓋了10座，希望小朋友不論學校內有無泳池，都能有地方游泳，提升游泳檢測合格率，夏天不再有青少年溺水。
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