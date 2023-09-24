聽新聞
test
0:00 / 0:00
東勢林場遊樂區中秋連假活動 車牌號碼「9」全車每人有優惠
東勢林場遊樂區中秋連假將推出「月明星稀森林遊」活動，中秋節連假期間到林場的車輛，車牌號碼有「9」，全車每人都可享125元優惠票入場，原價250元，但遊覽車和中巴不適用。
東勢林場在中秋節連假9月29日10月1日推出「月明星稀森林遊」系列活動，中秋節連假期間到場的車輛，車牌號碼有「9」，全車每人都可享125元優惠票入場，遊覽車和中巴不適用；還有｢月到中秋分外明｣闖關遊戲，憑入場發票可參加遊戲，過關後直接現場抽獎，有東勢林場免費入場券和免費住宿券等。
即日起至10月1日止，推出「舉杯邀明月」烤肉活動，預訂林場1500元以上烤肉組，可享門票優惠價每人160元，每組優惠10人。
東勢林場的台灣欒樹目前正盛開，繽紛的黃澄花朵開滿樹梢，小黃花隨風飄落，灑落一地，地面一片金黃色花海。
台灣欒樹別稱「台灣金雨樹」，為台灣特有種，每年夏末初秋開花時節，金黃色的花朵，密生樹頂 ，遠遠望去就像黃金雨灑滿樹梢，當小黃花凋謝後，結成一個個氣囊狀的蒴果，顏色變化交替，由紅磚色轉淡粉、淺褐，入冬轉深咖啡色，多變的風貌頗具觀賞價值。
台中海線震大金鬱金香酒店即日起至11月15日推出「蟹姤初秋海線遊」 優惠活動，活動期間民眾身分證姓名同字或同音對中「極、品、三、點、蟹、海、鮮、粥」任一個字，入住初秋住房專案即享翌日自助早餐升級版，每房贈送原價450元的現煮「極品三點活蟹海鮮粥」一份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言