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東勢林場遊樂區中秋連假活動 車牌號碼「9」全車每人有優惠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東勢林場遊樂區中秋連假推出「月明星稀森林遊」活動。圖／東勢林場提供
東勢林場遊樂區中秋連假推出「月明星稀森林遊」活動。圖／東勢林場提供

東勢林場遊樂區中秋連假將推出「月明星稀森林遊」活動，中秋節連假期間到林場的車輛，車牌號碼有「9」，全車每人都可享125元優惠票入場，原價250元，但遊覽車和中巴不適用。

東勢林場在中秋節連假9月29日10月1日推出「月明星稀森林遊」系列活動，中秋節連假期間到場的車輛，車牌號碼有「9」，全車每人都可享125元優惠票入場，遊覽車和中巴不適用；還有｢月到中秋分外明｣闖關遊戲，憑入場發票可參加遊戲，過關後直接現場抽獎，有東勢林場免費入場券和免費住宿券等。

即日起至10月1日止，推出「舉杯邀明月」烤肉活動，預訂林場1500元以上烤肉組，可享門票優惠價每人160元，每組優惠10人。

東勢林場的台灣欒樹目前正盛開，繽紛的黃澄花朵開滿樹梢，小黃花隨風飄落，灑落一地，地面一片金黃色花海。

台灣欒樹別稱「台灣金雨樹」，為台灣特有種，每年夏末初秋開花時節，金黃色的花朵，密生樹頂 ，遠遠望去就像黃金雨灑滿樹梢，當小黃花凋謝後，結成一個個氣囊狀的蒴果，顏色變化交替，由紅磚色轉淡粉、淺褐，入冬轉深咖啡色，多變的風貌頗具觀賞價值。

台中海線震大金鬱金香酒店即日起至11月15日推出「蟹姤初秋海線遊」 優惠活動，活動期間民眾身分證姓名同字或同音對中「極、品、三、點、蟹、海、鮮、粥」任一個字，入住初秋住房專案即享翌日自助早餐升級版，每房贈送原價450元的現煮「極品三點活蟹海鮮粥」一份。

台中海線震大金鬱金香酒店即日起至11月15日推出「蟹姤初秋海線遊」 優惠活動。圖／震大金鬱金香酒店提供
台中海線震大金鬱金香酒店即日起至11月15日推出「蟹姤初秋海線遊」 優惠活動。圖／震大金鬱金香酒店提供

中秋節 東勢林場 連假

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