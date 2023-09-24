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台中北屯溪東圖書館 動工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
北屯區溪東圖書館昨動土，文英基金會出工程費1.4億元，市長盧秀燕大讚「低調行善」。圖／市府提供
北屯區溪東圖書館昨動土，文英基金會出工程費1.4億元，市長盧秀燕大讚「低調行善」。圖／市府提供

台中市圖書館資源多，文英基金會捐贈1.4億元，興建北屯溪東圖書館，台中市長盧秀燕昨天主持動土，基金會低調行善，僅派律師出席見證。溪東圖書館規畫為3層樓建築，採分齡分眾，讓親子、兒童與青少年、長者各有閱讀專區。

由日本建築師妹島和世興建的台中綠美圖，預計2025年開幕營運，結合美術館與圖書館，成為台中新地標。民間捐贈興建圖書館風氣盛，已落成的西屯李科永圖書館，興建中的東勢許良宇圖書館，以及昨天動工的溪東圖書館，都是公有土地結合民間捐款打造。

盧秀燕說，她上任後圖書館購書經費從5000萬元增加到1億元，台中市29行政區有46座圖書館；去年各館借閱量達到1500萬冊；台中人口最多的北屯區現有3座圖書館，都位於旱溪以西地區，溪東圖書館動土後，可滿足當地閱讀需求。

北屯區溪東圖書館動土，文英基金會出工程費1.4億元，市長盧秀燕稱許「低調行善」。圖／市府提供
北屯區溪東圖書館動土，文英基金會出工程費1.4億元，市長盧秀燕稱許「低調行善」。圖／市府提供

圖書館由文英基金會捐贈，昨天動土典禮，基金會僅只派律師到場見證。盧秀燕說，溪東圖書館斥資1.8億元，基金會捐贈1.4億，市府出土地與4000萬元。

溪東圖書館預計2026年啟用，位在北屯區和順路與軍福九路口，採用環保再生綠建材、配置隔熱節能設計，並且大規模種植樹木，打造成「都市綠洲」；圖書館採分齡分眾規畫，預估藏書6萬冊，一樓引進咖啡店建立遊憩閱讀的氛圍。

圖書館 盧秀燕 美術館 綠美圖

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