風雲社團／舒康樂活運動協會 辦田中馬 推廣路跑

中華民國舒康樂活運動協會主辦「台灣米倉」田中馬拉松打響知名度，總幹事鄭宗政說，協會推廣運動賽事，近年不只著墨在路跑活動，希望藉由路跑等運動賽事，結合地方人文風情與生態教育，從運動出發，豐富生活、友善環境。

田中馬拉松名列台灣經典賽事前3名，讓國內外跑者看到農村小鎮人情味，催生賽事的鄭宗政和志同道合的朋友，成立了舒康樂活運動協會，舉辦田中馬、二水跑水馬拉松，還爭取體育署經費，舉辦「卦山運動逍遙遊」健行、騎單車活動，明年將爭取辦幼兒划步車比賽。

理事長張鴻均說，像「卦山運動逍遙遊」2年來已辦28場，八卦山脈的登山健走活動，遍及彰化各地，如芬園鄉挑水古道、員林市藤山步道、花壇鄉虎山巖步道、田中鎮長青步道、社頭鄉中央嶺步道、二水鄉登廟步道等，另外在彰化市、鹿港鎮等古鎮辦定向活動，並結合文化導覽。

鄭宗政說，這些健行活動都請到導覽解說老師，帶著大家了解生態環境、學習野外求生，也有人文解說，更配合花季節令、當地地景解說，帶動地方觀光，希望帶進外地觀光人口，不是只有在地人參加。

協會也結合田中馬拉松推動運動熱區，不只參加年度的田中馬活動，而是保持固定的運動習慣，例如在社區開設免費韻律舞蹈課程，還有兒童跑步夏令營等。鄭宗政說，協會不只想推廣運動健身，從樂活延伸去關懷生態環境、友善寵物等議題。