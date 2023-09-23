市府出地民間捐鉅資建3座圖書館 盧秀燕：台中有福氣

台中市29區有46座圖書館，市長盧燕秀燕說，今年有3座是在公有地建圖書館，由民間捐鉅款，公私合力完成，包括今天動土的北屯溪東圖書館，未來在東勢與南屯各一座。盧秀燕說，從上任以來，圖書經費從前任的每年5000萬，翻倍到1億，充實軟硬體，大幅提升台中閱讀力。

市長盧秀燕提到，她上任以後，閱讀購書經費翻倍，從5000加到1億元；不但一區原本已達一圖書館，目前29區共有46座圖書館，有書有場地，去年台中各圖書館借書數達1500萬冊，人口達30萬的北屯區就有3座圖書館，但都建在旱溪西邊，溪東圖書館今天動土，兌現她的重要政見。

盧秀燕說，文英基金會厚待台中人，溪東圖書館總經費1.8億，基金會就捐了1.4億元，市府出地、出資4千萬元。文英基金會早年也捐建文英館，另有近年的西屯區西大墩圖書館環保節能館、同地點二樓的兒童國民運動中心，低調行善，今天僅由律師代表董事長出席動土典禮。

盧秀燕表示，台中人有福，同樣是公私合力完成的圖書館，還有東勢、南屯各一座，都是市府出地，善心人士捐工程款，同為地方打造閱讀環境。

溪東圖書館今天動土，預計2026啟用。盧秀燕說，台中綠美圖2025年也將啟用，市立圖書館與美術館雙館共構，總經費超過70億元，是未來台中的美麗地標。

溪東圖書館位在北屯區和順路與軍福九路口，建設經費1.8億餘元，文英基金會捐贈1.4億，市府出資4000萬元，樓地板面積為2250平方公尺，將藏書6萬餘冊新書，一樓開放空間，引進咖啡店建立遊憩閱讀的氛圍。