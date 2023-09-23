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騙嘸驚？彰化北斗阻詐近4千萬元 演布袋戲加深印象

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗警分局到社區說明詐騙集團常用手法。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局到社區說明詐騙集團常用手法。圖／民眾提供

「阮孫平常嘸閒卡電話乎阮，那天卡來說急需要300萬做生意，沒300，5萬也可以。」彰化縣北斗警分局邀請布袋戲劇團表演反詐戲劇，趣味生動，在場叔叔伯伯阿嬸笑哈哈，反詐印象深植腦海。

北斗警分局今（2023）年1至9月，成功阻止51件詐騙案，金額高達3915萬，打詐成績全縣排名第四，識詐第五。可見即使政府全力打詐，民眾仍不斷上當，北斗警分局北斗派出所到東光社區辦理9月社區治安座談會，邀請布袋戲社團老師詹宗家表演布袋戲「假親友」詐騙。

布袋戲棚「老公仔標」出場，說孫子「平日嘸相借問」，連過年也不來問候，前幾天忽然來電說急需300萬元做生意，他稱沒300，「孫子」節節退讓說5萬元也可以，他去郵局匯款，被行員通知警察來關心，害他「見笑死」。

東光里長呂學銘、立委謝衣鳳秘書楊証期、縣議員李俊諭、北斗鎮長顏宏霖、鎮民代表陳世凱、縣政顧問林素珍和民眾都看得哈哈大笑。北斗警分局偵查隊長陳盈雅說明常見六大詐騙手法，民眾可從識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向積極打詐，北斗派出所所長林聖智並介紹警勤區員警給民眾認識，「有疑問可問他」，隨後有獎徵答，因民眾反詐深刻印象都熱烈舉手搶答。

布袋戲 詐騙

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