彰化縣觀光工廠嘉年華免費吃冰 集章送好禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣觀光工廠嘉年華在田尾公路花園開張， 集章送好禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣觀光工廠嘉年華在田尾公路花園開張， 集章送好禮。記者簡慧珍／攝影

經濟部慶祝深耕觀光工廠20年，推出觀光工廠旅遊年，彰化縣現有15家觀光工廠，彰化縣觀光工廠嘉年華活動今天下午在田尾公路花園開幕，今、明（23日、24日）到指定商家及這次活動市集任一攤位消費滿300元即可集章1枚，獲得3個章即可到市集攤位服務台兌換觀光工廠相關精美禮品。

彰化縣觀光工廠數量全國第四多，今年經濟部評選優良觀光工廠，全國7家入選，彰化縣占3家，今天彰化縣觀光工廠嘉年華，縣長王惠美、田尾鄉長許淑美、經濟部中部辦公室專門委員李信融、財團法人工業技術研究院經理蔡秀如、全國觀光工廠促進協會副理事長林世閎及縣內觀光工廠業者都出席，場面盛

王惠美說，這兩天活動期間有市集和表演，限量發送氣球與枝仔冰，除了這兩天，即日起至10月31日到縣內15家觀光工廠消費滿300元即可集1章，到任意3家觀光工廠消費集滿3個章並拍照打卡，投入現場店家摸彩箱，就有機會抽中香港來回機票、50吋液晶電視、旅行箱和自行車等135個獎項。

觀光工廠

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