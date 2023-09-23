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台中登革熱+2！這2區民眾要特別注意了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，市府團隊及區公所防疫人員執行登革熱病媒蚊孳生源清除工作。圖／衛生局提供
台中市衛生局說明，市府團隊及區公所防疫人員執行登革熱病媒蚊孳生源清除工作。圖／衛生局提供

台中市衛生局證實，昨接獲疾病管制署檢驗研判確診2例本土登革熱個案，其中1例住大里，初步排除與台中首例大里區群聚有相關，已通知個案的居住所在地、工作地的大里區公所、南屯區公所開設區級指揮中心防治會議，執行個案居住、活動地登革熱防治工作。

衛生局長曾梓展表示，依疾病管制署統計資料顯示，到昨天台中市共有29例境外移入個案，20例本土登革熱確診個案；境外移入來源皆為東南亞國家，至昨日已有6例本土登革熱個案監測期滿，其餘本土個案及大里區群聚事件將陸續疫情監測至10月21日，請市民務必落實防蚊及提高警覺。

衛生局表示，經疫調發現，一例為大里區30多歲女性，潛伏期間無外縣市旅遊史，也未曾至大里區本土登革熱群聚地區活動，平時多於居住地及工作地間往返，9月15日出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，至診所就醫未改善，9月21日出現紅疹，至醫院就醫採檢NS1快篩陽性，昨日下午經中央實驗室檢驗研判確診。

衛生局說明，這一例本土確診個案同住家人1人因發燒通報檢驗為陰性，初步排除與大里區群聚事件相關性，衛生單位將進行同住者及工作職場同事健康追蹤，並評估安排採檢。

衛生局指出，另一案為20多歲男性，獨自於南屯區租屋，9月13日、14日至台南市探訪親友，親友為台南確診登革熱個案，9月20日出現發燒、肌肉痠痛、後眼窩痛至診所就醫，昨日因症狀持續至醫院採檢NS1陽性，並研判確診。

衛生局說，針對本土個案的化學防治前，市府會先行通知個案住家半徑50公尺住民配合防治；另執行戶外半徑200公尺化學防治，請市民主動配合，如查獲積水容器有孑孓，最高可罰1.5萬元；若有拒絕、規避或妨礙防治工作，最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合防治政策，防堵登革熱。

台中市衛生局說明，防疫人員執行戶外登革熱防治。圖／衛生局提供
台中市衛生局說明，防疫人員執行戶外登革熱防治。圖／衛生局提供

衛生局 登革熱 確診

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