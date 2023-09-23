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建縣300年彰化博覽會開幕 王惠美同台4歷任縣長

中央社／ 彰化縣23日電
彰化縣長王惠美。圖／聯合報系資料照
彰化縣長王惠美。圖／聯合報系資料照

為慶祝彰化建縣300年舉辦的彰化博覽會今天上午開幕，彰化縣長王惠美及前彰化縣長卓伯源、翁金珠、周清玉及阮剛猛同台，歡慶彰化縣300歲生日，也期許彰化在全球占一席之地。

彰化縣政府今天上午在彰化縣立體育館舉辦彰化博覽會開幕式，現任縣長王惠美以及卓伯源、翁金珠、周清玉及阮剛猛同台，一起祝福彰化縣生日快樂。

王惠美致詞時說，過去300年來，先人在這塊土地世代打拚，代代相傳，打下良好基礎，讓彰化人可以大聲說「我彰化，我驕傲」，未來也會傳承先人打拚精神，繼續向下一個300年邁進。

阮剛猛指出，俗話說，「一府二鹿三艋舺四寶斗五芳苑」，過去5個繁榮城鎮，彰化就占3個，彰化有輝煌歷史，希望未來繼續向前。

周清玉說，不論山線、海線都要經過彰化，因此，彰化有很好基礎，豐厚歷史文化及重要的地理位置，彰化每項物產都很豐富，身為彰化人以彰化為驕傲。

翁金珠表示，她擔任縣長時曾舉辦建縣280年活動，今年已是彰化建縣300年，舉辦建縣300年博覽會，感謝王惠美邀請歷任縣長到場共同慶祝彰化縣300歲。

卓伯源則說，彰化建縣300年，篳路藍縷，彰化的故事十分豐富及精彩，歡迎大家前來彰化展覽館參觀。

彰縣府指出，彰化300博覽會打造4大特色主題展區，以多媒體互動科技，讓民眾一次體驗擴增實境投影、裸眼立體影像、沉浸式區域及人工智慧互動問答等方式，深入了解彰化的過去、現在及未來，也讓觀展的鄉親，有全新五感體驗。

王惠美 卓伯源 彰化

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