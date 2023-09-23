國慶焰火台中將登場 中央公園1800名警力防壅塞

國慶焰火今年重返台中，並將首次在中央公園施放，預計將吸引數十萬人潮觀看，警方針對周圍交通路況嚴陣以待，18日試放期間即出動無人機監控周邊車流，將作為國慶日當天交通疏導參考，當天也將動員1400多名警力、400名義交，全力投入交管。

台中市警局交通大隊表示，9月18日國慶焰火試放期間，中央公園周邊實施部分道路已交通管制，警方也使用無人機上場，從高空監控周邊道路車流，也即時傳送畫面回交通指揮中心，以利隨即調派警力至壅塞路段疏導。

警方說，焰火施放完畢後，預計返家車流人潮將達高峰，同時以無人機即時監控散場時中央公園周邊經貿路、凱旋路、河南路，及中科路車流量變化，並以18日試放當天監測到結果，作為國慶當天安排交管參考。

警方表示，這周三（20日）、周五（22日）下班尖峰時段，也出動無人機觀測台74線沿線東、西雙向交通流量變化及壓力點，同時針對國道1號台中交流道、大雅交流道，及南屯交流道同步監測。