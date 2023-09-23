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谷關七雄認證帶動攀爬熱 最小挑戰者5歲

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
一家人完成谷關七雄之一的八仙山攀登，年紀最小山友僅5歲。圖／陳怡靜提供
一家人完成谷關七雄之一的八仙山攀登，年紀最小山友僅5歲。圖／陳怡靜提供

台中谷關七雄吸引登山客，市府推動攀登認證，今年迄今已有2萬人次通過認證。有接受兒子肝臟移植的杜先生，透過爬山鍛鍊身體，也有單親媽媽完攀谷關七雄，目的是給孩子作榜樣。台中市觀旅局表示，谷關七雄認證帶動攀爬熱，最小的有5歲山友挑戰，更為周邊餐飲、旅宿業者帶動年產值近5千萬商機。

谷關七雄包含7座山，不需申請入山證，難度為中等偏難。台中市觀旅局推動登山認證，今年迄今有2萬多人次響應，其中完登1輪703人次、2輪163人次、5輪27人次、10輪4人次；完登後有紀念徽章等禮物，還可兌換登山鞋、背包、免費泡湯等優惠券。

谷關七雄在疫情期間吸引遊客登山，山友故事也不少。林姓山友是名單親母親，她挑戰谷關七雄完登，中途曾受傷，歷經養傷、康復後挑戰成功，她堅持攀登完成，要給孩子作榜樣，「只要肯努力一定會成功，做任何事不要半途而廢」，女兒也替她感到驕傲。

另名杜先生因身體狀況，接受兒子肝臟，動了肝臟移植手術，術後傷口恢復後，為了不辜負兒子捐贈的肝臟，他決定改變生活，開始爬山增強抵抗力，鍛鍊身體健康，讓自己活到老、健康動到老。

觀旅局表示，攀登谷關七雄的山友遍布全年齡層，最小僅5歲，常有全家大小、三五好友組隊，還有遠自屏東、基隆、雙北山友來爬山。

觀旅局長陳美秀表示，谷關七雄登山認證活動，帶動登山熱潮，活絡谷關周邊消費，經統計今年1月迄今，帶動周邊住宿、餐飲共4900萬元的觀光產值。

觀旅局提醒，登山前應規畫路線，確認天氣與體能狀況。

山友 台中市

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