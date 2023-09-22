彰化周末豪華演唱會陣容預計容納1.5萬人 每天還發1500顆本土蛋
「300彰化博覽會」系列展演活動將至10月1日止，為期9天，尤其23、24日眾所矚目開幕演場會，邀請最強卡司藝人表演，包括草蜢、李聖傑、謝金燕、比莉及周湯豪母子、玖壹壹等，堪稱彰化近年最豪華陣容，縣府城觀處指出，活動詢問度高，預計體育場合理容納人數為1萬5千人，若超過就會做人流管制，有出才有進。
城觀處說，近日各地民眾私訊或電洽縣府詢問演唱會相關細節，表演傍晚5點開始，建議民眾提早抵達，明天只要到場就可直接入場，活動會場體育園區內，也已公告期前淨空車輛，民眾考利用接駁車前往。
彰化分局表示，活動現場須淨空車輛，對於仍停放在園區內有妨礙活動進行的車輛，將會通知車主移置，屆時經通知未移置車輛，將由警方逕行拖吊移置。
這次系列活動慶祝彰化建縣300年，活動期間縣府起每天傍晚發放紅蛋給現場民眾，每天發1500顆，城觀處明天預計在入口服務台發送，也保證是縣產的本土雞蛋，讓民眾沾喜氣；現在市場正值蛋價漲，縣府發蛋也成為活動的焦點之一，預計吸引民眾踴躍前來參加。
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