物價高漲 彰化寒士排隊領餐增加

物價上漲，人安彰化平安站發現近幾個月來領餐的民眾人數增加，疫情趨緩時每餐領餐人數約50多人，現在大都6、70人，尤其長者居多，幸好許多善心人士捐贈食材，近日中元普度後的供品物資也多，反而是進入秋冬不穩定的捐款，讓社工擔憂。

46歲的王先生是碩士畢業，年輕時曾從事機械製圖，後來因父親生病負擔龐大醫藥費，導致最後負債超過百萬，為解燃眉之急他貸款救急卻不遇上貸款詐騙，人生不如意更是雪上加霜，他因患有糖尿病伴隨腿部神經病變不定時會疼痛難忍，尋找工作困難，最後流落街頭，一次因昏厥路邊被送往彰化基督教醫院救治，之後經轉介到了人安基金會彰化平安站。

人安彰化平安站長游山河說，目前站內安置5名寒士，王大哥雖然腿腳不方便卻在行政庶務及發餐服務等有貢獻，對於工作機會也很積極；人安基金會希望作為寒士們暫時的靠山，盡可能協助他們重回社會、職場；人安彰化站每周一到周五提供午晚餐給需要的寒士與街友，近期物價上漲，也可感受到來領餐的人增加。

人安彰化平安站今年重啟寒士慶中秋活動，今天在彰化浸信會服務320位寒士，彰化縣府、公所以及彰化西北獅子會、彰化縣惠心慈善會、中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會等一同發送寒士就業包，還有由台灣伊莎貝爾股份有限公司提供的月餅、及柚子等應節禮品。