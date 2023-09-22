台中年輕父母嘆公托難排？市府：邁向公托8倍增

台中市長盧秀燕今天視察北屯北興托嬰中心，並表示這是台中第35處公托、同時也是北屯區第4處公托，完成7倍增，即將邁向8倍增，盼減輕青年負擔、安心成家。至於市議員周永鴻反映排不到公托、準公共托嬰中心難覓一事，社會局回應，台中市政府持續推動「公托倍倍增」，邁向公托8倍增，目前送托率為27.71%，收托量能為42.41%，足夠滿足家長送托需求。

市議員周永鴻說，他常接到年輕父母陳情排不到公托、準公共托嬰中心難覓，托育環境不佳讓不少年輕夫婦對養小孩卻步，盼市府加速布建。

台中市社會局表示，為回應民眾需求、支持育兒，盧秀燕推動「公托倍倍增」計畫，優先照顧弱勢及特殊兒，跨局處合作盤點，活化運用公有閒置空間。截至今天，全市20個行政區已開辦35處公托，邁向8倍增，預計2026年前設置至少60處公托，平衡區域托育資源。台中市的送托率為27.71%，收托量能為42.41%，足夠滿足家長送托需求。

盧秀燕說，她上任後，全市公托從5處增加到35處，共可收托942名嬰幼兒，接下來市府還要推動「公托倍倍增」計畫，將開辦至60處公托，收托人數是現在的2倍；為減輕家長經濟負擔，台中公托月費7000元，全國最便宜，扣除補助後，家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒成本。

她指出，台中公托能做得又快又好，是因為多元運用各種場域閒置或新建空間增設公托，例如北興托嬰中心即是利用新建好的北屯社宅。市府正大量建置社宅，盼也同時設置幼托或親子館，協助青年安心成家。