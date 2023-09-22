南投縣備好13.7萬劑流感疫苗 今可預約至合約院所接種

每年10月至隔年3月適逢流感好發高峰期，南投縣衛生局表示，已採購13萬7000劑流感疫苗提供縣民使用，公費流感疫苗10月2日正式開打後，民眾可持健保卡至縣內13家衛生所及91家合約院所接種流感疫苗；另有提供肺炎鏈球菌及新冠 XBB1.5等疫苗，民眾可同時接種3種疫苗或分開接種，但各院所接種的時段不同，籲可先電話預約洽詢，以免白跑一趟。

南投衛生局指出，目前正處流感流行期，依據疾管署統計資料上週門急診類流感就診人次達10萬2087人次，近期呈上升趨勢，另近期上呼吸道感染群聚通報件數上升，上周通報65起，其中54起（83%）為校園群聚通報，檢出以流感病毒為主，由於流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎..等疾病，嚴重時造成死亡。

局長陳南松說，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，一般人接種流感的保護力達80%，接種流感對健康成年人可達90%保護效果，對老人則降低60%嚴重性併發症及減少80%死亡率。

南投衛生局表示，今年度流感疫苗接種仍採分段接種，第一階段自10月2日起凡65歲以上長者、6個月以上至高中職學生、高風險慢性病、重大或罕見疾病患者、孕婦、醫事等相關防疫人員即可開放接種，第二階段則為11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種。