快訊

NBA／真的要加入勇士？魔獸與3名球員洛杉磯合體練球

立陶宛力挺台灣的理由？東歐民主小國的戰略思考

集集假日停車難！路邊停車收費9月24日上路 為南投首個實施鄉鎮

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮公所率先宣布本周9月24日將正式於鎮內重要區域，實施假日路邊停車格收費措施。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所率先宣布本周9月24日將正式於鎮內重要區域，實施假日路邊停車格收費措施。記者黑中亮／攝影

南投縣政府推動4鄉鎮市路邊停車收費重要政策，集集鎮公所率先宣布本周9月24日將正式於鎮內重要區域，實施假日路邊停車格收費措施，成為南投縣首個實施路邊停車格收費的鄉鎮。鎮長吳大村指出，相信對改善市區停車與假日交通壅塞問題有很大的助益。

集集鎮公所指出，未來假日收費路段包括育才街（民生路口-中山街口）、集賢街（民生路口-佛廟巷口）、八張街（民生路口-民權路口）、民權路（水源巷口 -八張街口）、水源巷（民生路口-民權路口）等5路段共計80格，收費時間為周休日與國定假日，自上午8點迄下午5點，收費費率為每小時20元。

鎮長吳大村表示，集集鎮為十大觀光小城，逢假日主要景點停車位需求量較高，常有違法停車的情況；為解決假日停車位不足問題，得到南投縣政府的鼎力協助與輔導下，順利推動執行，自今年3月起，陸續實施召開地方說明會，試開單作業及公告、發送傳單等系列措施，終於確定9月24日正式實施收費工作。

吳大村並說，面對即將來的中秋節、國慶日等連續假期，大量觀光人潮湧入帶來的停車問題，假日停車格收費有良好的紓解作用；也希望遊客能將車輛停放至公有地下停車場或是收費車格，杜絕集集火車站周邊每到假日違停情形，並提供遊客假日至集集旅遊時，有更多的停車空間。

南投縣計畫處表示，未來繼集集鎮之後，陸續將有南投、埔里、草屯等鄉鎮市將分別推動路邊停車收費政策，考量集集地區係觀光區域，遊客假日較多，將採取「周休日及國定假日」收費模式，平日則開放免費給民眾使用。

集集鎮公所率先宣布本周9月24日將正式於鎮內重要區域，實施假日路邊停車格收費措施。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所率先宣布本周9月24日將正式於鎮內重要區域，實施假日路邊停車格收費措施。記者黑中亮／攝影

集集 南投 國定假日

延伸閱讀

影／學生異想天開印停車證叫賣涉兩罪 南台科大：給自新機會

看到商機？南台科大傳停車位不夠 有學生自印叫賣惹議

門前禁止停車他143字訴委屈 上萬網友：好有故事的停車位

桃園永安漁港假日塞車嚴重 新建61橋下停車場10月啟用

相關新聞

物價高漲 彰化寒士排隊領餐增加

物價上漲，人安彰化平安站發現近幾個月來領餐的民眾人數增加，疫情趨緩時每餐領餐人數約50多人，現在大都6、70人，尤其長者...

台中年輕父母嘆公托難排？市府：邁向公托8倍增

台中市長盧秀燕今天視察北屯北興托嬰中心，並表示這是台中第35處公托、同時也是北屯區第4處公托，完成7倍增，即將邁向8倍增...

南投縣備好13.7萬劑流感疫苗 今可預約至合約院所接種

每年10月至隔年3月適逢流感好發高峰期，南投縣衛生局表示，已採購13萬7000劑流感疫苗提供縣民使用，公費流感疫苗10月...

集集假日停車難！路邊停車收費9月24日上路 為南投首個實施鄉鎮

南投縣政府推動4鄉鎮市路邊停車收費重要政策，集集鎮公所率先宣布本周9月24日將正式於鎮內重要區域，實施假日路邊停車格收費...

鹿谷百年古厝修繕 體驗凍頂烏龍茶不能錯過「山合院」

南投縣保留充滿人情味的奉茶文化，凍頂烏龍茶所在地的鹿谷鄉鳳凰村的陳志仕三合院是茶鄉傳統建築代表，獲文化部老建築保存再生計...

彰化公費流感疫苗 今午起開放線上預約

今年公費流感疫苗於10月2日正式開打，彰化衛生局提早於今天中午12點開放「彰化縣疫苗接種預約e點通」流感疫苗線上預約，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦