集集假日停車難！路邊停車收費9月24日上路 為南投首個實施鄉鎮

南投縣政府推動4鄉鎮市路邊停車收費重要政策，集集鎮公所率先宣布本周9月24日將正式於鎮內重要區域，實施假日路邊停車格收費措施，成為南投縣首個實施路邊停車格收費的鄉鎮。鎮長吳大村指出，相信對改善市區停車與假日交通壅塞問題有很大的助益。

集集鎮公所指出，未來假日收費路段包括育才街（民生路口-中山街口）、集賢街（民生路口-佛廟巷口）、八張街（民生路口-民權路口）、民權路（水源巷口 -八張街口）、水源巷（民生路口-民權路口）等5路段共計80格，收費時間為周休日與國定假日，自上午8點迄下午5點，收費費率為每小時20元。

鎮長吳大村表示，集集鎮為十大觀光小城，逢假日主要景點停車位需求量較高，常有違法停車的情況；為解決假日停車位不足問題，得到南投縣政府的鼎力協助與輔導下，順利推動執行，自今年3月起，陸續實施召開地方說明會，試開單作業及公告、發送傳單等系列措施，終於確定9月24日正式實施收費工作。

吳大村並說，面對即將來的中秋節、國慶日等連續假期，大量觀光人潮湧入帶來的停車問題，假日停車格收費有良好的紓解作用；也希望遊客能將車輛停放至公有地下停車場或是收費車格，杜絕集集火車站周邊每到假日違停情形，並提供遊客假日至集集旅遊時，有更多的停車空間。