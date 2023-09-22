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員農自製蛋黃酥不外賣 法籍生作月餅飆中文「很趣味」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
法國交換生劉莉莉（右）第一次學做蛋黃酥，覺得很有趣。記者簡慧珍／攝影
法國交換生劉莉莉（右）第一次學做蛋黃酥，覺得很有趣。記者簡慧珍／攝影

再過一周就是中秋節，國立員林農工食品加工科學生總動員，一周內將趕製8千顆蛋黃酥、梅香酥，最3年內原物料飛漲，僅作內銷的蛋黃酥、梅香酥去年一口氣調漲13%，成為每盒8顆320元，今年不調價，還沒做好已訂售一空。

今年學生製作團隊有一名法國交換生劉莉莉，來台上課1個多月就學做蛋黃酥，在二年級班導師林鈺翎的引導下，幾乎不會講英文的劉莉莉，用生硬中文說「第一次做，很有趣。」

員林農工實習烘焙教室今天上午7點多就有老師先打皮，8點上課時間一到，食品加工科以二年級學生為主力，一年級學生當助手，準備衝刺升學的三年級學生在實習課過來幫忙，全部約70名學生有的捍皮、包餡，有的刷蛋黃液後送進烤箱，不到9點陣陣香氣瀰漫烘焙教室。

員農的蛋黃酥、梅香酥不外賣，只接受校內教職員工、食品加工科學生訂購，每盒280元賣了10餘年，去年撐不住，每盒調價到320元。據了解，3年前麵粉一袋22公斤500元漲至680元，油脂16公斤一桶4300元漲至6100元，溯源雞蛋每箱20台斤700元至750元漲至1100元至1200元，連糖每袋都漲價一成。

員農教師指出，學校自製食品使用較高級食材，例如不用酥油而是使用安佳無水奶油，梅香酥使用白鳳豆而非一般綠豆茸，俄烏戰爭、地球極端氣候加上國內基本工資調高，食品原物料節節升高，到現在看不到盡頭，學校自製食品去年不得不漲價。

國立員林農工學生趕製蛋黃酥、梅香酥。記者簡慧珍／攝影
國立員林農工學生趕製蛋黃酥、梅香酥。記者簡慧珍／攝影

蛋黃酥 教室 烘焙

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